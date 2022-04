Rinkēvičs: Mēs turpinām finansēt šo karu – tas ir jāpārtrauc! Ieteikt







“Protams, ka mēs turpinām finansēt šo karu, un tas ir tas, kas šobrīd uztur arī lielā mērā Krievijas valdību un Krievijas armiju pie dzīvības – tas ir jāpārtrauc, tas ir skaidrs,” viesojoties TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” uzsvēra ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

Viņš stāsta, ka pirms pusotra mēneša visi draudzīgi teicām, ka vajag atslēgt Krievijas un Baltkrievijas bankas no SWIFT jeb norēķinu sistēmas – lielu daļu banku atslēdza, bet dažas neatslēdza.

Tāpat arī tika runāts par gaisa un jūras satiksmes slēgšanu, ka tas būs milzīgs trieciens. Bet tad, kad tie lēmumi tiek pieņemti, mēs saprotam, ka ar tiem nepietiek.

Rinkēvičs arī norāda, ka nav gluži tā, kā presē izskanējis, ka mēs esam palīdzējuši Ukrainai miljardu apjomā, tajā pašā laikā samaksājot 35 miljardus par Krievijas gāzi: “Rietumi ir palīdzējuši, ieskaitot ASV palīdzību, daudz vairāk, un tā palīdzība ir plašāka.”

Tomēr mēs šo karu turpinām finansēt, tādējādi uzturot Krieviju pie dzīvības.

“Katrs pats par sevi viens lēmums nav efektīvs, tāpēc mēs esam uzstājuši uz to, ka ir jāpārtrauc visa veido energoresursu iegāde no Krievijas, cita starpā – jā, lēnāk nekā gribētos, bet tomēr mēs virzāmies uz to, ka šie lēmumi tiek pieņemti,” ārlietu ministrs uzsver.

Tomēr jāsaprot, ka tas nav tikai sankciju jautājums, bet tās ir arī militārās piegādes un politiskais spiediens starptautiskās organizācijās.

“Karu nevar ar vienu brīnumieroci uzvarēt, karu uzvar kompleksi,” viņš piebilst.