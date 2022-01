Lauris Aleksejevs: Latvijas sabiedrība ir kā sūklītis ar mazgājamo līdzekli, ko līdz galam nevar izskalot Ieteikt







“Secinājums ir tas, ka mēs ļoti daudz, it sevišķi masu medijos, klausījāmies par to, kā notiek citur, un visu laiku kaut ko salīdzinājām,” atbildot uz raidījuma vadītāja jautājumu par to, kādi ir viņa secinājumi par sabiedrību kopumā šajā laikā, TV24 raidījumā “Preses klubs” izteicās Lauris Aleksejevs, Latvijas Restorānu biedrības viceprezidents, restorāna “36. līnija” šefpavārs un īpašnieks.

Viņaprāt, trakākais ir visādas līknes, kā arī gada vārdi, kurus viņš drīzāk sauktu par gada nevārdiem, kā piemērus minot “kumulatīvs”, “aptvere” un “bezkontakta”.

“Visu laiku parādās “paskatieties, kā ir viņiem”, un tā Latvijas sabiedrība, mēs kā tāds sūklītis visu uzsūcam… Zini, ka, samitrinot ar “Fairy” sūklīti, tu viņu līdz galam izskalot nemaz nevari.”

Viņš uzskata, ka no zemapziņas nevar dabūt ārā to, kas ir bijis sapotēts konkrētā laika periodā, kas tieši šobrīd ir šie pēdējie divi gadi.