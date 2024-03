Rostovskis: Galvenais, lai tā “sērga” no austrumu puses šeit neienāk Ieteikt







“Galvenais, lai tā “sērga” no austrumu puses šeit neienāk,” komentējot ziņu, ka no Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas (LDAIF) izstājies viens no tās dibinātājiem un ietekmīgākajiem biedriem “Latvijas Mobilais telefons”, kas izteicis neapmierinātību ar biedrības pārvaldību, sacīja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis.

Reklāma Reklāma

Viņš norāda, ka uz aizsardzības nozari ir jāskatās specifiski. Viņaprāt, tajā vislielāko lomu spēlē Aizsardzības ministrija, kura pieņem lēmumus. Rostovskis uzskata, ka ir pareizi, ka šī industrija ir daudz slēgtāka: “Jā, tur ir liela nauda, bet no otras puses tur tomēr ir ļoti specifiski lēmumi, kuriem nav jāiziet plašākā publikā.”

Jau vēstīts, ka “Latvijas Mobilais telefons” izteicis neapmierinātību ar biedrības pārvaldību, ziņoja Latvijas Televīzijas raidījums “De facto”.

Federācija pērn savu biedru vidū uzņēmusi uzņēmumu, kas aizvien trešdaļu produkcijas eksportē uz Krieviju.

Tāpat aizdomas bijušas arī par mākslīgi audzētu federācijas biedru skaitu, uzņemot arī firmas, kuru darbības joma īsti nav saistāma ar aizsardzības industriju.

LDAIF savulaik tika dibināts tieši ar šādu mērķi – lai attīstītu aizsardzības industrijai nepieciešamo preču ražošanu Latvijā.