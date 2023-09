Krievijas rotaļu laukumi kļūst par parādes laukumiem. Pirmsskolas klasēs bērni valkā formas tērpus un piedalās gājienos. Vecākiem bērniem tiek mācīts, kā rakt tranšejas, mest granātas un šaut, izmantojot īstu munīciju, vēsta “CNN“.

Skolās visā valstī tiek slavināts dienests bruņotajos spēkos, veidojas pusaudžu “brīvprātīgie uzņēmumi” un tiek mainīts valsts mācību saturs, akcentējot dzimtenes aizsardzību.

Krievijas skolu militarizācija ir pastiprinājusies kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā un to veicinājis nevis spontāns patriotisku jūtu uzliesmojums, bet gan Maskavas valdība.

Investīcijas ir milzīgas. Izglītības ministrs Sergejs Kravcovs nesen sacīja, ka šobrīd Krievijas skolās un koledžās ir aptuveni 10 000 tā saukto “militāri patriotisko” klubu. Šie klubi ir daļa no daudzpusīgiem centieniem, kas ietver radikālu mācību programmu pārskatīšanu. Ir obligātās nodarbības par militāri patriotiskajām vērtībām un atjauninātas vēstures grāmatas, kurās akcentē Krievijas militāro spēku.

Mācību grāmatu maiņa

Augustā prezidents Vladimirs Putins parakstīja likumu, kas ievieš skolās jaunu obligāto kursu: “Dzimtenes drošības un aizsardzības pamati”.

Pēc tam Izglītības ministrija šīs iniciatīvas ietvaros organizēja kursus, tajos iekļaujot ekskursijas uz militārajām bāzēm, sporta spēles, tikšanos ar militārajām personām un veterāniem, kā arī dronu nodarbības.

Ministrija norāda, ka vidusskolēniem tiks mācīta arī kaujas munīcijas lietošana “pieredzējušu militāro vienību virsnieku vai instruktoru vadībā”.

Programma, kas tiek testēta šogad un tiks ieviesta 2024. gadā, ir izstrādāta, lai ieaudzinātu skolēnos “izpratni, militāro rituālu un kaujas tradīciju estētiku,” teikts Izglītības ministrijas dokumentā, ko atklāja kāds Krievijas neatkarīgais medijs.

Arī mūsdienu vēsture tiek pārrakstīta.

Putins Krievijas iebrukumu Ukrainā vairākkārt maldīgi nosaucis par “īpašu misiju”, lai aizsargātu krievvalodīgos no “neonacistu” īstenotā genocīda.

Jaunā nodaļā nepatiesi tiek apgalvots, ka Ukraina “atklāti paziņoja par savu vēlmi iegūt kodolieročus” un “pret Krieviju ir ieviestas bezprecedenta sankcijas, jo Rietumi visādā ziņā cenšas sagraut Krievijas ekonomiku”.

Šķiet, ka grāmata ir izstrādāta, lai radītu vēsturisku aizvainojuma sajūtu krievu bērnos un izklāstītu eksistenciālu cīņu par nācijas izdzīvošanu, kas ir izplatīta tēma valsts plašsaziņas līdzekļos.

Bērnus māca izjaukt un salikt ieročus



“CNN” aptaujā atklājās, ka jau septiņus un astoņus gadus veci bērni tiek iesaistīti militārajā apmācībā. Viņi ir piedalījušies mācībās, kas ietvēra automātisko ieroču lietošanu, ložmetēja salikšanu un šķēršļu joslas pārvarēšanu.

Maijā Krasnodarā desmitiem bērnu, kuri izskatījās ne vairāk kā septiņus vai astoņus gadus veci, soļoja armijas un jūras spēku formastērpos, daži satvēra automātisko ieroču imitācijas, ejot garām amatpersonām, kas atradās uz pjedestāla.

Līdzīgas ainas ir manītas arī citās Krievijas pilsētās. Daži bērni izskatās satraukti, daži apmulsuši. Jeiskā kāds pirmsskolnieks vadīja robežsargu gājienu, vienaudžiem skandējot: “Viens, divi, trīs. Pa kreisi, pa kreisi, pa kreisi!”

Nākamā paaudze tiek gatavota dienestam armijā

Paredzams, ka arī Krievijas bērni praktiskā veidā tiks iesaistīti karā. Valdošā partija “Vienotā Krievija” Vladivostokā uzsāka programmu, kurā skolas bērni šuj karavīriem bikses un cepures (pēc partijas parauga).

Vladimirā bērni darba stundās šuj balaklavas militārpersonām kampaņas “Mēs šujam saviem vīriem” ietvaros.

Voroņežas tehnikuma audzēkņiem tika uzdots izgatavot pārvietojamās krāsnis un tranšeju sveces Krievijas militārpersonām. Pusaudžu meitenēm ar invaliditāti Usūrijā tika dots uzdevums šūt galvas lentes un pārsējus Ziemeļu militārajam apgabalam. Un Burjatijā Krievijas Tālajos Austrumos bāreņi šuva “veiksmes” amuletus karavīriem, kas iesaistīti karā Ukrainā.

Ir arī vēstuļu rakstīšanas kampaņas.

Visas šīs aktivitātes tiek publicētas reģionālajos plašsaziņas līdzekļos kā daļa no plašākiem centieniem saliedēt patriotisko garu Ukrainas kampaņas atbalstam.

Jaunatnes militārās sporta spēles

Orenburgas reģionā tikko noslēdzās sacensības. 180 sportisti no 14 komandām – tostarp no nelikumīgi anektētajiem Ukrainas reģioniem – piedalījās dažādās sacensībās: granātu mešanā, šķēršļu joslas pārvarēšanā, ekipējuma komplektēšanā un militārās vēstures viktorīnā.

Militāristi apmeklē arī skolas. Bērni Burjatijā runāja par ievainota karavīra vizīti, kurš apgalvojis, ka Ukrainā karojis ar poļu algotņiem, un sacījis, ka paši ukraiņi “nevēlas karot un tiek piespiesti”.

Daži skolotāji, kuri nav bijuši iepriecināti par izmaiņām, ir atlaisti, lai gan ir grūti spriest, cik daudz. Piemēram, Permas skolas direktors atkāpās no amata pēc kara atbalstītāju kritikas.

Ir arī grūti spriest, vai vecāki atbalsta šo mācību programmu ieviešanu. Daži vecāki ir pauduši iebildumus, taču, šķiet, ka lielākā daļa atbalsta šo militāri patriotisko kampaņu, spriežot pēc sabiedriskās domas aptaujām. Valsts ziņu aģentūra RIA Novosti vēstīja, ka saskaņā ar aptauju 79% vecāku atbalsta video par karu demonstrēšanu saviem bērniem.

This is Russia today.

Children paraded in uniform under frontline style filming.

The boy is forced fed propaganda, being prepared for a lifetime of war and and an eventual desire to die on the battlefield. pic.twitter.com/ySmXbu4yK0

— Sarah Ashton-Cirillo (Ukrainian TDF Media) (@SarahAshtonLV) July 3, 2023