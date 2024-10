Rozenvalds: “Es redzu, cik neefektīva ir mūsu valsts pārvaldes sistēma. Jāņem pie dziesmas tos cilvēkus, kuriem tas bija jāizdara…” Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs” viesi diskutēja par droša patvēruma vietām Rīgā. Konkrētāk – beidzot marķētas pirmās droša patvēruma vietas, kas ir piemērotas iedzīvotāju pasargāšanai katastrofu un militāra apdraudējuma gadījumā. Īpašas zīmes uzstādītas Dreiliņu apkaimē. Tas prasīja vairāk nekā 2,5 gadus! Juris Rozenvalds, LU profesors un politologs, sacīja, ka tas tikai pierāda, cik neefektīva ir valsts pārvaldes sistēma.

Reklāma Reklāma

“Pirmām kārtām es te saskatu kārtējo apliecinājumu tam, cik neefektīva ir mūsu valsts pārvaldes sistēma, diemžēl. Līdz ar to, es domāju, ka te ir vienkārši jāuzņemas atbildība, acīmredzot, tām attiecīgajām ministrijām vai dienestiem, kas par to ir atbildīgi, un, manuprāt, tur vajadzētu cilvēku sodīt par to,” pārliecināti pauž Rozenvalds, apliecinot, ka nav pieņemami, ka šis process noritējis tik ilgu laiku.

Rozenvalds norāda, ka arī citās jomās var novērot līdzīgu situāciju.

Raidījumā viņš stāsta piemēru par vilcieniem un to peroniem. “Arī tas pats jautājums, ko mēs varam uzdot – mēs esam vairāk kā 10 gadus, manuprāt, gaidījuši, kamēr atnāks vilcieni, bet pa to laiku izrādās, ka tik ārkārtīgi tehniski sarežģītā problēma – uzbūvēt attiecīgus peronus, nav atrisināta. Un līdz ar to iznāk, ka tas cilvēks, kas ir gados, stāv vilciena priekšā un, ja nav palīga, viņš vienkārši fiziski nevar iekāpt. Un tas, manuprāt, ir līdzīgi.

Man grūti konkrēti teikt, kurš par to tieši atbild, bet, manuprāt, tas nav saistīts tik daudz ar to politiku. Nu kurš var apstrīdēt to, ka pa šiem gadiem, kas ir pagājuši kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, ka šīs patvertnes mums ir vajadzīgas!? Es domāju, ka tur vispār nekādu politisko strīdu nevar būt. Es neredzu pamatu, tāpēc šādā gadījumā, kā tautā saka, jāņem pie dziesmas tos cilvēkus, kuriem tas bija jāizdara.”