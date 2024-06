Rozenvalds: Tik saspringta situācija saistībā ar naudu valstī nav bijusi Ieteikt







Politologs Juris Rozenvalds TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”, norādīja, ka “tik saspringta situācija saistībā ar naudu valstī nav bijusi.” Tas liek uzdot jautājumu – ko darīt?

Raidījuma vadītāja Velta Puriņa politologam lūdza padalīties savās domās, ko varētu nozīmēt prezidenta teiktais, ka nākamā gada budžeta veidošanas procesā būs daudz drāmu.

“Es domāju, ka pirmām kārtām tas ir saistīts ar pašreizējām neskaidrībām nodokļu jomā, jo tik tiešām tā nodokļu grupa ir strādājusi centīgi, bet tagad pēkšņi, kā vismaz to apgalvo uzņēmēji, kas ir piedalījušies, piemēram, Bites kungs, kurš, cik var spriest, ļoti aktīvi bija iesaistījies šajā grupā, saka: pēkšņi mums paziņo, ka tagad rezultāti nebūs, ka būs vasaras beigās. Es domāju, ka tur būs vēl pārsteigumi. Jo skaidrs, ka naudas trūkst. Un, acīmredzot, izskatās tā, ka varētu (..) vienkārši aicināt savilkt jostas,” pauž Juris Rozenvalds.

Viņš turpina: “Un es nedomāju, ka tas arī veicinās to labūtību. Ne jau par to, ka mums vajag atbalstīt šīs jomas, kas pašreiz ļoti svarīgas, bet par to, ka to ir jādara saprātīgi un šeit jābūt skaidrai koncepcijai no valdības puses, ko pagaidām mēs nejūtam.

Manuprāt, tas ir tas, kas attiecās uz tām drāmām, kas mūs sagaida. Jo es neatceros, tas, protams, jājautā ekspertam, bet, manuprāt, tik saspringta situācija, kāda ir izveidojusies saistībā tieši ar naudu valstī pašreiz, es nezinu, vai mums tāda [kādreiz] ir bijusi.”

Politologs paskaidro: “Tās aizņemšanās iespējas ir limitētas, budžeta deficītu paaugstināt nevar. Un līdz ar to jautājums – ko darīt? Bet jādara ir, par to šaubu nav.