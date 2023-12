Foto: Rūte Judze/ekrānuzņēmums/Facebook

Rūta Judze situāciju komentē vēlreiz: "Šī ir mana cīņa par bērniem caur smagu birokrātiju"







Pēdējās dienās sabiedrība kļuvusi par lieciniekiem Rūtas un Mārča nesaskaņām. Ir atspoguļoti dažādu pušu komentāri, daudziem ir radušies savi viedokļi par notiekošo. Kā ir patiesībā, protams, vislabāk zina vien paši situācijā iesaistītie.

Tomēr Rūta šorīt piekrita sniegt nelielu komentāru portālam LA.LV, daloties ar savām šībrīža sajūtām, tostarp par vakardien lasītajiem ģimenes kaimiņa komentāriem.

Rūta izklausās piekususi no šīs situācijas: “Daudz vairs negribu komentēt manu un mana bijušā dzīvesbiedra privāto dzīvi publiski, jo rezonanse notikumam ir bijusi milzīga, līdz ar to ietekmē manu un bērnu ikdienu. Tomēr šobrīd izplatās daudz nepatiesu un pārspīlētu faktu no mana bijušā dzīvesbiedra “atbalstītājiem” – tas laikam ir dabiski.”

Vien pāris vārdos viņa komentē kaimiņa Daira teikto: “Komentēšu tikai to, ka neatminos tādu konfliktu kaimiņa priekšā, kur varētu būt lietoti tādi vārdi. Kopā pavadītais laiks bija pozitīvs līdz pagājušajai vasarai, kad kaimiņš sāka pret mani vērsties.

Savukārt, ar vīra bijušo dzīvesbiedri, kura stāsta, ka esot bijusi tuva mūsu ģimenei, esmu komunicējusi vien pāris reizes dzīvē un saņēmusi negācijas. Jebkurā gadījumā tas nav cilvēks, kas kaut nedaudz bijis tuvu mūsu ģimenes reālajai ikdienai.

Kā jau teicu – es esmu karā. Šī ir mana cīņa par bērniem caur smagu birokrātiju un institūciju nevēlēšanos skatīt lietu pēc būtības. Man pēdējās dienās raksta daudz sieviešu, kas apliecina to, ka šī ir reāla problēma. Diemžēl, es esmu upurējusi daudz, lai tas izgaismotos.”