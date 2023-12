Latviešu rokgrupa "Dzelzs vilks" aizvada sirsnīgu koncertu Siguldā

“Es biju lieliska māte visiem saviem trīs bērniem!” Sociālajos tīklos klejo audioieraksti ar Mārča Judža un viņa sievas sarunām Ieteikt







Publicists Lato Lapsa tērzēšanas platformā “X” dalījies ar audioierakstiem, kā noprotams, starp Mārci Judzi un viņa oficiālo sievu Rūtu Judzi, kuras ieraksts sociālajos tīklos izraisīja plašu rezonansi.

Nu, drusku pažņaudza, nu, gulēt neļāva, nu, telefonu pa durvīm izmeta – kam negadās. Cilvēks tak bezgala ģimenisks… pic.twitter.com/rAMdyY5Zhd — Lato Lapsa (@Lato_Lapsa) December 13, 2023

Varbūt es esmu bijis viegli pārsteidzīgs, nodēvējot Artusu Kaimiņu par deģenerātu. Ja tā salīdzina – kas nu viņš par deģenerātu…🤮 pic.twitter.com/I4SEqdEgUi — Lato Lapsa (@Lato_Lapsa) December 13, 2023

Vēl viens audio. Es strādāju un rīkoju ballītes, tu stūmi ratiņus – bet tagad nekādas mātes tiesības tev nepienākas. Un beidz šito… pic.twitter.com/HfThP7RtTw — Lato Lapsa (@Lato_Lapsa) December 14, 2023

Komentētāji, protams, pauž dažādus viedokļus un nostājas. Citi norāda, ka netic nevienam vārdam, citi vēl vairāk noniecina “Dzelzs vilka” nu jau bijušo bundzinieku.

Jau ziņojām, ka Mārcis Judzis ar ierakstu “Facebook” paziņoja par aiziešanu no grupas “Dzelzs vilks”: “Ardievu Vilks. Ar Jums kopā pavadīti 23 gadi – vairāk nekā ar maniem bērniem vai sievu. Tie ir bijuši lieliski gadi, mēs esam radījuši izcilus skaņdarbus, lieliskus koncertus un satriecošus video.”

Viņš turpināja: “Kopā esam guvuši visus iespējamos panākumus Latvijas mūzikā un vienkārši lieliski un radoši pavadījuši laiku. Šodien es no Jums atvados nevis pagaidām, bet uz visiem laikiem. Ar sievu Rūtu mēs tagad šķiramies de jure, un katrs nu izvēlas publiski izrīkoties pēc savas saprašanas par morāli, ētiku un attieksmi pret patiesību. It īpaši to pēdējo visi jūs Dzelzs Vilkā labi zināt, labāk nekā jebkurš cits.

Ar Rūtu mēs kaut kad, tā vai citādi izlīgsim, jo mums ir kopīgi bērni un bērniem ir vajadzīgs gan tēvs, gan arī māte. Karotāji var arī vienoties, bet ar nodevības organizētāju?

Mums paliks mūsu kopīgās dziesmas un paliekošais devums Latvijas kultūrai un mūsu zemei, bet tagad šķiet dzelzs ir kļuvis vairāk plastilīnam līdzīgs. Es neredzu kā tālāk kopā turpināt un katram mums savs ceļš. Mans ceļš mūzikā turpināsies. Ardievu un paldies par zivīm.”

Mārcis Judzis ieraksta noslēgumā izsaka pateicību atbalstītājiem: “Esmu pateicīgs saviem atbalstītājiem un tiksimies atkal mūzikā.”