Sāc piepildīt savus sapņus – tagad ir īstais brīdis! Nedēļas horoskopi no 26. maija līdz 1. jūnijam







Auns

Izaicini savu strādīgumu, apzinīgumu un punktualitāti – tie būs tavi sabiedrotie panākumu gūšanā. Trešdien iespējami konflikti ar priekšnieku, bet, ja esi neapvainoties uz kritiku, bet gan saskatīt savas kļūdas un tās izlabot, tu no tā tikai iegūsi.

Vērsis

Šonedēļ tev būs jāatrod līdzsvars starp savām un sabiedrības interesēm. Paplašini savu kontaktu loku – tas palīdzēs izaugsmei un atvērs jaunas iespējas. Darbā tev noderēs diplomātiskums un miers – neļauj vaļu emocijām. Svētdienu ieteicams pavadīt laukos vai pie dabas.

Dvīņi

Tevi sagaida dažādi patīkami notikumi, tikšanās un draudzīgas sarunas. Apkārtējie sāks vairāk rēķināties ar tavu viedokli. Rīkojoties ar veselīgu saprātu, tu sasniegsi vēlamos rezultātus un pat gūsi peļņu.

Vēzis

Tu jau, iespējams, esi sapratis vienkāršu patiesību – lai gūtu gandarījumu no attiecībām ar cilvēkiem, jāspēj novērtēt to, ko viņi dara no sirds. Esi atvērts un draudzīgs. Otrdien veiksmīgas būs sapulces un darījumi, bet ceturtdien darbos var iejaukties privātā dzīve. Piektdiena ir lieliski piemērota ceļojuma sākšanai.

Lauva

Šonedēļ tu vari pabeigt kādu sen iesāktu projektu un saņemt par to ne tikai morālu, bet arī materiālu apmierinājumu. Pirmdiena būs nogurdinoša un haotiska, taču tas tev netraucēs turpināt darbus. Nedēļas nogalē ieteicama tikšanās ar draugiem.

Jaunava

Tu esi spēku pilns un lieliskā formā. Tomēr – paliec pieticīgs. Nedēļas vidū gaidāmas perspektīvas biznesa tikšanās. Ja paveiksies, tās pavērs jaunas iespējas. Tikai – neizpaud savus plānus visiem pēc kārtas. Konkurenti nesnauž, un tas īpaši attiecas arī uz tavu personīgo dzīvi.

Svari

Tev dzims jauni plāni un idejas – centies tās īstenot! Trešdien nevajag pierādīt savu neaizvietojamību – labāk nogaidi. Brīvdienās mājas lietas prasīs daudz laika un enerģijas, bet dusmas un strīdi nepalīdzēs. Saglabā mieru un draudzīgumu.

Skorpions

Sāc piepildīt savus sapņus – tagad ir īstais brīdis. Jauni kontakti un tikšanās būs auglīgas, pat ja ne uzreiz. Šonedēļ ir vērts ielikt pamatus saviem nākotnes panākumiem. Arī personīgajā dzīvē būs daudz prieka.

Strēlnieks

Šonedēļ tev nāksies tikt galā ar uzkrātajiem neatliekamajiem darbiem. Otrdien izvairies no randiņiem un darba tikšanām – apstākļi var traucēt. Strīdīgo jautājumu risināšanu labāk atlikt uz nākamo nedēļu. Nepaļaujies uz draugu padomiem – tie var tevi maldināt.

Mežāzis

Paļaujies uz savu intuīciju un ej uz savu mērķi. Ja turēsi slinkumu pa gabalu, visu paspēsi izdarīt laikā. Atceries – pretrunas ir tavs dzinējspēks. Tavā dzīvē ienāks jaunas pazīšanās – ne vienmēr patīkamas.

Ūdensvīrs

Esi uzmanīgs ar ekstravagantiem priekšlikumiem – labāk pieturies pie zelta vidusceļa. Trešdien iespējamas grūtības darbā un ar priekšniecību. Ceturtdiena būs ļoti veiksmīga – daudz ko paspēsi un pavērsies jaunas iespējas. Sestdien atturies no kārdinājumiem un nepieļauj greizsirdību.

Zivis

Šonedēļ tev būs jāiet uz priekšu ar pacietību un neatlaidību – vajadzēs laiku, lai atrisinātu daudzus sīkus jautājumus. Tuvojoties brīvdienām, pēkšņi radīsies vēlme dot padomus un mācīt citus dzīvot. Apstājies laikus un turi sevi grožos!

