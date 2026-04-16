Tās uzskatīja par amorālām: 9 lietas, kurām padomju sievietes garderobē nebija vietas
Padomju laikos sievietes ārējais izskats nebija tikai viņas pašas privāta lieta, bet gan daļa no politiskās disciplīnas. Apģērbam bija jāatbilst “paraugstrādnieces” tēlam, un jebkurš mēģinājums izskatīties citādi tika uzskatīts par novirzi no normas.
Nerakstīto noteikumu pārkāpšana varēja novest ne tikai pie publiska nosodījuma, bet arī administratīvām sekām — no rājiena līdz darba vai studiju vietas zaudēšanai.
“Pareizā” izskata kontroli īstenoja komjaunatnes patruļas, brīvprātīgie kārtības sargi un pat sienas avīzes, kurās tika izsmieti tie, kas mēģināja atdarināt Rietumu tendences. Tas nozīmēja to, ka vairāki šodien ierasti garderobes elementi, kā ziņo ukraiņu medijs Glavred, faktiski bija aizliegti.
Bikses
Pēckara laikā sievieti biksēs varēja neielaist teātrī vai restorānā. Šāds apģērbs tika uzskatīts par sievišķības normu pārkāpumu un mēģinājumu atdarināt vīriešu stilu.
Mini svārki
70. gados svārku garumu burtiski kontrolēja uz ielas — ar lineālu. Īss apakšmalas garums tika uztverts kā amorāls un kļuva par iemeslu “audzinošām” sarunām.
Šorti
Ārpus pludmales vai stadiona šorti tika pielīdzināti huligānismam. Sieviete šādā apģērbā bieži saņēma aizrādījumus no policijas un garāmgājējiem.