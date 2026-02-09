Piecas liktenīgas kļūdas, kas uzreiz pārvērš jebkuru sievieti par tantuku 0
Veidojot savu tēlu, katra sieviete vēlas izskatīties pievilcīgi, nevis kļūt par “tantuku” citu acīs, taču teju katrā garderobē atrodamas lietas, kas padara viņas par vairākiem gadiem vecākas. Ekspertiem ir pāris padomi, kā to novērst.
Stilisti vienbalsīgi uzsver: vecumu pasē labot nevar, tomēr ar apģērba palīdzību var izcelt sievietes dotumus un noslēpt trūkumus – nevis otrādi. Daudzas sievietes kļūdaini uzskata, ka noteikta veida apģērbs vai frizūras viņām vairs “nepienākas”, tāpēc automātiski izvēlas, maigi sakot, neveiksmīgas lietas.
1. “Vecmāmiņas” cepure
Cepurēm bieži netiek pievērsta pienācīga uzmanība, lai gan tās spēj piešķirt papildu 10 gadu gandrīz acumirklī. Samīcīta berete, kas izskatās kā no Franču revolūcijas laikiem, bezformīgas, adītas cepures vai sfēriskas formas galvassegas ar masīvu dekoru – šīs visas veikalos pieejams plašā klāstā, taču tās vienā mirklī padara izskatu smagnēju un izceļ novecošanas pazīmes.
Problēma nav tajā, ka gribas nēsāt cepuri – problēma ir tajā, ka nav izvēlēta atbilstoša forma un piegriezums. Labāk izvēlēties mūsdienīgas cepures, kas piestāv sejai.