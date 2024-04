Saeimā jau vairāk nekā trīs gadus diskutē par pesticīdu ierobežošanu Ieteikt







TV24 raidījumā “Ziņu top” Mairita Lūse, 14. Saeimas deputāte, frakcijas “Progresīvie” priekšsēdētāja vietniece, Eiropas Parlamenta deputātes kandidāte, dalījās aktuālākajā informācijā par pesticīdu ierobežošanu. Saeimā par šo jautājumu tiek diskutēts jau vairāk nekā trīs gadus.

Viņa uzsvēra, ka sēdes, balstoties uz iniciatīvu, kad vairāk nekā 10 000 cilvēku lūdza noteikt ierobežojumus pesticīdu izmantošanai 1km rādiusā ap dzīvojamo māju, norisinās. Taču 1km lauksaimniecībai ierobežotu pārāk daudz.

“Darba grupā izrunāts un panākta vienošanās par 25 metriem no mājas, kas it kā nav nekas. Varam iedomāties, kas laukos ir 25 metri no mājas! Otra lieta, lai aizsargātu iedzīvotājus, virzīsim grozījumus, kas liktu lauksaimniekam informēt un brīdināt apkārtējo māju iedzīvotājus par lauku miglošanu.”

Mairita Lūse norādīja, ka tas, ka Latvija pietuvojas un noteiktos gadījumos pat pārsteidz rādītājus, salīdzinot ar karstākām valstīm, kur pesticīdus vajag vairāk, protams, neesot labas ziņas.