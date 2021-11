Publicitātes foto

Saeima noraidījusi priekšlikumus par līdzekļu pārdali medikamentu kompensēšanai







Saeima vakar, 22. novembrī, noraidīja virkni “Republikas” Saeimas deputātu priekšlikumus, kas paredzēja no Valsts prezidenta kancelejai atvēlētajiem līdzekļiem pārdalīt 1 093 076 eiro valsts kompensējamo medikamentu apmaksai.

Opozīcijas deputāti, kuri pārstāv partiju “Republika” – Vjačeslavs Dombrovskis, Kaspars Ģirģens, Evija Papule un Ēriks Pucens – iesniedza virkni priekšlikumu likumprojektam “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam”, paredzot līdzekļu pārdali valsts kompensējamām zālēm onkoloģisko un reto slimību pacientu ārstēšanai.

Politiķi rosināja pārdalīt 220 845 eiro no Valsts prezidenta kancelejas kapacitātes stiprināšanai paredzētajiem līdzekļiem Veselības ministrijas programmai “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”.

Debatēs tika norādīts, ka pacientu izmaksas onkoloģisko slimību zāļu iegādei un reto slimību ārstēšanai ir mērāmas pat simtos tūkstošos eiro. Lielākā daļa no izrakstītajiem medikamentiem esot dārgi. Politiķi pieļāva, ka papildu finansējums varētu būtiski palīdzēt kompensēt zāles, kuras nav kompensējamo zāļu sarakstos, bet kuras, iespējams, ir efektīvākas un var būtiski pagarināt pacienta dzīvildzi vai pat izārstēt onkoloģisko saslimšanu.

Tomēr balsojumā šis priekšlikums tika noraidīts. Atbalstu neguva arī opozicionāru priekšlikums pārdalīt 40 000 eiro no “Valsts prezidenta institūcijai 100” pasākumu nodrošināšanai ieplānotajiem līdzekļiem, kā arī 183 921 eiro pārdale no koncertflīģeļa iegādei Rīgas pils Svētku zālei rezervētā finansējuma. Iepriekš, skatot nākamā gada budžeta projektu, deputāti lēma atteikties no koncertflīģeļa iegādes un lēma minēto summu pārvirzīt līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2022.gada budžetā.

“Republikas” deputāti arī rosināja kompensējamām zālēm novirzīt Rīgas pils dārza labiekārtošanai iezīmētos 70 000 eiro. Papule atzīmēja, ka, piešķirot šo summu pils dārza labiekārtošanai, tam jāstrādā “24 stundas diennaktī “online” režīmā”, un dārzam jākļūst pieejamam jebkuram iedzīvotājam. Tad, opozicionāres ieskatā, līdzekļi būtu “pragmatiski” izlietoti.

Vienlaikus Saeimas vairākums noraidīja priekšlikumu par 568 000 eiro pārdali no Trīs jūru iniciatīvas samita organizēšanai ieplānotajiem līdzekļiem. Atbalstu neguva arī priekšlikums par 155 050 eiro pārdali no Latvijas Satversmes pieņemšanas simtgades atzīmēšanai rezervētās summas.

No Valsts prezidenta kancelejas 2022.gada budžeta līdzekļiem “Republikas” deputāti gribēja pārdalīt arī 10 260 eiro, kuri paredzēti bijušo Valsts prezidentu pensijas nodrošināšanai.

Vienlaikus tika piedāvāts pārdalīt 60 000 eiro no Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam iezīmētajiem līdzekļiem medikamentiem onkoloģisko un reto slimību pacientu ārstēšanai. “Republikas” līderis Dombrovskis šī priekšlikuma kontekstā sacīja, ka KNAB steidzami jāpievēršas pie saviem tiešajiem pienākumiem – radīt esošajos un potenciālajos korumpantos pārliecību, ka viņu nonākšana aiz restēm ir laika jautājums. Pēdējo gadu laikā redzētais Dombrovskim neviešot pārliecību, ka KNAB ir izdevies sasniegt šo mērķi.

Koalīcijas deputāts Artuss Kaimiņš debatēs atzīmēja, ka piekrīt Dombrovskim par to, ko viņš minēja attiecībā uz KNAB. Kaimiņš paziņoja, ka atbalsta kolēģu priekšlikumu, sakot, ka KNAB “pārāk labā maizē tiek turēts pret izdarīto”. “Es nerunāju par savu personīgo pieredzi, bet to, kādam birojam būtu jābūt un par ko tas kļuvis,” sacīja parlamentārietis. Viņaprāt, KNAB var iztikt bez šiem līdzekļiem.

Vēl parlamentārieši rosināja 610 000 eiro šim pat mērķim pārdalīt no Sabiedrības integrācijas fonda budžeta, kā arī rosināja pārdalīt finansējumu no “Latvenergo” dividendēm un piešķirt šo summu, proti, 27,8 miljonus eiro, kompensējamo medikamentu izmaksu segšanai.

Dombrovskis debatēs sacīja, ka elektroenerģijas cena biržā ir palielinājusies četras reizes, kas nozīmē, ka pieaugs uzņēmuma peļņa par 27,8 miljoniem eiro. Šo priekšlikumu aicināja atbalstīt arī Viktors Valainis (ZZS), sakot, ka peļņas rādītāji objektīvi mainīsies iepretim vasarā prognozētajam, kad tika veidots nākamā gada budžets.

Saeima arī noraidīja deputāta Vitālija Orlova (S) priekšlikumu par papildu finansējuma piešķiršanu kompensējamo medikamentu apjoma palielinājumam septiņu miljonu eiro apmērā 2022.gadā, lai atgrieztos pie kompensējamo medikamentu sistēmas, kas tika īstenota 2012.gadā. Orlovs uzsvēra, ka valdība nevar atrast naudu jau apmēram deviņus gadus, kad 800 000 iedzīvotāji pārmaksā par medikamentiem, kurus vajadzētu atbilstošā apmērā kompensēt no valsts budžeta.

Tika noraidīts arī “Republikas” deputātu priekšlikums Sabiedrības integrācijas fonda vadībai paredzētos ap 265 000 eiro novirzīt pacientu ar retām slimībām ārstēšanai un diagnostikai. Atbalstu nesaņēma arī viņu rosinājums reto slimību ārstēšanai piešķirt ap 450 000 eiro, kas budžetā piešķirti pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzībai un kontrolei.

Reto slimību ārstēšanai netika piešķirti līdzekļi arī no vairākiem citiem avotiem – partijas deputātu priekšlikumi cita starpā paredzēja šim mērķim piešķirt apmēram 913 000 eiro no sabiedriskā finansējuma administrēšanas un valsts uzraudzības lauksaimniecībā un 480 000 eiro no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmas nozaru vadības un politikas plānošanai.

Ģirģens aicināja Veselības ministrijai veidot komunikāciju ar reto slimību pacientu biedrībām un citiem šajā jautājumā iesaistītajiem, kuriem nav līdz galam skaidrs, kā paredzēts piešķirt jau budžetā plānoto naudu.