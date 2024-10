“SAF Tehnika” pieredze: Kā vēlme pēc mājās ierīkotas telefona līnijas noveda pie savā jomā vadoša uzņēmuma izveides Ieteikt







Latvijas spēks ir inovācijās un eksportā. Mūsu uzņēmēji ir apliecinājuši spēju iegūt panākumus pasaulē. Jau deviņpadsmito reizi apstiprināsim to ar jauniem, spilgtiem piemēriem, pasniedzot Eksporta un inovācijas balvu. Lai veicinātu izcilāko uzņēmumu atpazīstamību un viņu piemēri iedvesmotu citus uzņēmējus un ikvienu no mums, izstāstīsim visu konkursa nominantu veiksmes stāstus raidījumā “Latvijas uzņēmējs – no idejas līdz panākumiem pasaulē”.

Reklāma Reklāma

“SAF Tehnika” ir viens no vadošajiem mikroviļņu, radiokomunikāciju iekārtu, spektra analizatoru un bezvada vides monitorēšanas sensoru ražotājiem pasaulē. Uzņēmumu 1996. gadā dibinājuši pieredzējuši radioinženieri, kuri vēl joprojām aktīvi darbojas uzņēmuma valdē un ir tā akcionāri.

Plašais un starptautiskais “SAF” klientu portfelis glabā gan augsti attīstītas viedās siltumnīcas, biroju ēkas un izglītības iestādes, gan televīzijas, radiokomunikāciju un citas industrijas.

No trim galvenajiem birojiem Rīgā, Denverā un Singapūrā, kā arī no filiālēm Albūrijā, Austrālijā, un Bogotā, Kolumbijā, produkcija līdz šim eksportēta vairāk nekā 130 pasaules valstīm.

Kādu produkciju piedāvā “SAF Tehnika”?

“Pirmās, vēsturiski senākās, mums ir bezvadu datu pārraides iekārtas. Drošvien, ceļojot pa Latviju vai pa ārzemēm, ir redzēti tie augstie telekomunikāciju torņi ar milzīgu šķīvi. Aiz tiem šķīvjiem bieži vien ir “SAF” iekārtas, kas nodrošina datu pārraidi. Tā ir laba alternatīva optikas kabelim – nav nekas jārok, nav jāiegulda tas kabelis zemē un tā varam savienot divus torņus vai divas ēkas,” stāsta “SAF Tehnika” pārdošanas direktors Toms Kalderovskis.

“Vēsturiski skatoties, mēs esam šajā nišā radījuši vēl nebijušus produktus. Piemēram, agrāk arhitektūras risinājumi bija tādi, ka bija kastīte – smadzenes – kas stāvēja lejā, telekomunikāciju skapī, un augšā bija radio. Mēs bijām pirmie, kas to visu salika vienā korpusā un uzlika augšā tornī,” atklāj viņš.

Otrs “SAF Tehnikas” produkts ir spektra analizators:

“Unikāls, kabatas izmēra spektra analizators, ar kuru var ieraudzīt neredzamos radio viļņus. Un tas arī noder telekomunikāciju operatoriem. Piemēram, viņi grib izvērst savu tīklu, uzbūvēt jaunu torni, uzlikt antenu. Un, teiksim, kaut kas nestrādā. Tad viņi var ar iekārtas palīdzību apskatīties, iespējams, kāds cits raidītājs tuvumā traucē, iespējams, antenas nav salāgotas, jo viens tornis no otra var būt vairāk nekā 10 kilometru attālumā. Ar spektra analizatoru ir iespējams šo procesu paātrināt.”

“Trešais ir jaunākais mūsu produktu grupā – “Aranet”. “Aranet” ir “SAF” zīmols, iespējams, arī kaut kādās aprindās pazīstamākais zīmols un produktu grupa. “Aranet” ir bezvada sensoru tīkls vides parametru monitoringam. Varam mērīt dažādus parametrus – gan siltumnīcā, gan mājās, birojā, lopu fermā, veikalā – ir ļoti daudz un dažādas iespējas. Šo gadu laikā mums ir izstrādāti vairāk nekā 50 sensori,” stāsta Kalderovskis.

Reklāma Reklāma

Jaunākais “SAF” izstrādātais sensors iekštelpu gaisa kvalitātes mērīšanai ir radona sensors.

“Radons ir radioaktīva gāze, dabiska gāze, kas rodas dabā – parasti zemes dzīlēs – un tad caur plaisām zemē nonāk virszemē,” skaidro Kalderovskis, “Pati radona gāze ir bīstama. Pasaules veselības organizācija to nosaukusi par vienu no vadošajiem ierosinātājiem saslimšanai ar plaušu vēzi. Ilgstoši atrodoties augstā radona ietekmē, pastāv risks saslimt.”

Ar šo sensoru radona koncentrāciju iespējams nomērīt ne tikai gaisā, bet arī ūdenī.

Viņš norāda, ka šis ir inovatīvs produkts tāpēc, ka tas ir vienīgais šāda veida sensors pasaulē: “Es personīgi arī uzskatu, ka šis pašlaik ir arī labākais pieejamais produkts tirgū, jo tas apkopo visas tās īpašības, kas piemīt citiem produktiem, bet nav nekad bijušas vienā.”

Uzņēmuma pirmsākumi

“SAF” oficiāli ir dibināts 1999. gada pašā nogalē – 27. decembrī. Bet pirms oficiālās dibināšanas vēl ir sava stāsts, kā dabiski radusies ideja par uzņēmuma izveidošanu.

“Mūsu dibinātājs Didzis Liepkalns, pēc izglītības inženieris, viņš tajā laikā dzīvoja ārpus Rīgas lauku īpašumā pie Daugavas un viņš gribēja telefonu mājās. Pilnīgi normāla lieta. Viņš vērsās pie tā laika telekomunikāciju operatoriem, kas teica, ka izskatīs. Izskatījās, ka tur nav kabeļa pārklājums un ielika gaidītāju rindā. Un, ko tas nozīmēja? Tas nozīmēja gaidīt vairākus gadus labākajā gadījumā.

Bet, kā jau es teicu, viņš, būdams inženieris, nelikās mierā un sev izstrādāja bezvadu telefona līnijas pagarinātāju, kam nevajadzēja kabeļus. Nu viņam bija telefons. Kaimiņi sāka interesēties – kā tad tā, mēs zvanījām operatoram, bet saka, ka nav iespējams, un tev ir. Tad tas pārauga nelielā biznesā,” uzņēmuma vēsturi izklāsta Kalderovskis.

Šodienas un nākotnes plāni

“SAF Tehnika” lielāko daļu savas produkcijas eksportē.

“Latvijas tirgus mums ir svarīgs, bet tas ir salīdzinoši mazs, un tāpēc mēs skatāmies ārpus Latvijas. Visā “SAF” pastāvēšanas vēsturē mēs esam savas iekārtas pārdevuši uz vairāk nekā 130 pasaules valstīm. Ļoti daudz,” stāsta Kalderovskis.

Runājot par sadarbību ar akadēmisko vidi, viņš norāda: “Mēs sadarbojamies ar Rīgas Tehnisko universitāti, mums kopā ir bijuši vairāki projekti. Parasti mēs skatāmies, ko mēs varam izdarīt paši, to mēs darām, bet ir kaut kādas sadaļas, kur mēs varbūt nejūtamies tik komfortabli, tad pieaicinām akadēmisko partneri.”

Kā uzņēmumā sokas ar ražošanu un cilvēkresursiem?

“Šeit ir viena daļa no “SAF Tehnikas” ražošanas. Visa ražošana notiek Latvijā, Rīgā, šajā pat ēkā. Te ir plašu montāža, pats sākums, kur uz iespiedplatēm saliek komponentes. Tad tās tālāk nonāk augstāk, kur notiek produkta sakomplektēšana un salikšana kopā,” demonstrē Kalderovskis.

Lai saražotu produkciju, nepietiek vien ar ražošanas iekārtām, ir nepieciešami arī gudri un prasmīgi cilvēki.

“Gadiem ejot, cilvēki ir aplipuši ap “SAF” kodolu. Mēs esam tāda unikāla kombinācija. Ir tādi cilvēki, kas ģenerē idejas, ir tādi, kas tās idejas kritizē, ir tādi, kas māk šo produktu izstrādāt, un ir tādi, kas to var saražot, kas arī nav maznozīmīgi. Paldies mūsu kolēģiem par to darbu, ko viņi iegulda!

Un kultūra. Kad es saku “kultūra”, tad mums, “SAF Tehnikai”, tās ir mūsu četras vērtības: mēs daram lietas viekārši; mēs esam godīgi; mēs esam kompetenti – mēs zinām, ko mēs zinām, un mēs zinām, ko mēs nezinām; un mēs pielāgojamies,” stāsta viņš.

Raidījumu cikls tiek finansēts no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” un Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā”.