Foto: Unsplash

Sagaidīt Jaungadu vienatnē. Vai tas tiešām ir tik briesmīgi? Ieteikt 2







Statistika liecina, ka aptuveni 3% cilvēku katru gadu sagaida Jaungadu vienatnē. Iemesli mēdz būt dažādi. Kāds atrodas tālu no tuviniekiem un draugiem, cits nesen pielicis punktu attiecībām, bet vēl citi gadu mijā vienkārši nevēlas nevienu redzēt.

No visiem “vientuļniekiem” veicas tikai pēdējiem – Jaungads vienatnē ir viņu apzināta izvēle. Bet ko darīt, ja šāda situācija tev šķiet briesmīga netaisnība? Sākumā vajag noskaidrot, kāpēc tevi tik ļoti biedē vientulība naktī no 31. decembra uz 1.janvāri.

Jaunais gads – ģimenes svētki

Kā allaž viss nāk no bērnības. Jaungada nakts no bērna kājas asociējas ar skaļiem saietiem un sēdēšanas pie bagātīgi klāta galda. Tantes, onkuļi, vecmāmiņas, vectētiņi, otrās un trešās pakāpes brālēni un māsīcas – kas tikai nebija pulcējušies ģimenes svētkos. Visi ēda, dzēra, smējās, strīdējās, skatījās Jaungada koncertu. Stereotipu, kas ielikts no bērnības, ļoti grūti “izskaust” no galvas. Taču Jaungada nakts būtībā ir tāda pati nakts kā visas pārējās. Tad kāpēc jebkuru citu nakti tu vari palikt viena, bet Jaungada naktī kategoriski nevēlies?

Risinājums

Tikai iedomājies: ja pavadīsi Jaungadu vienatnē, tev nevajadzēs skraidīt pa mājokli, vienlaicīgi cenšoties ieviest kārtību un pagatavot 10 ēdienus. Tev nevajadzēs apkalpot ciemiņus, mainīt šķīvjus, klausīties sarunas par politiku un krīzi, mierināt iedzērušu draudzeni. Tu pilnībā varēsi baudīt vienatni ar sevi. Kleita vai pidžama, šampanietis vai kefīrs, vairāki iemīļotie ēdieni vai trauks ar mandarīniem – tikai tu varēsi izlemt, kāds būs tavs Jaungads.

Saruna ar sevi

Jaungada nakts ir rezultātu apkopošanas laiks. Un – ja skaļa kompānija neļaus tev palikt vienatnē ar savām domām, tad vienatne ir labākais iemesls nodoties pašanalīzei.

Risinājums

Nav svarīgi, cik sarežģīts tev bijis aizejošais gads. Nav nozīmes, cik kļūdu tu esi pieļāvusi. Naktī no 31. decembra uz 1.janvāri pacenties nežēlot sevi. Tā vietā padomā, kā kvalitatīvi uzlabot savu dzīvi. Uzraksti uz papīra lapiņas galvenos mērķus un veidus to sasniegšanai. Tikai bez vispārīgām frāzēm, pārdomā visu detaļās.

Gribi nomest svaru? Ieplāno fitnesa kluba abonementa iegādi. Sapņo par braucienu uz Meksiku? Arī pieraksti – kad un ar ko. Lai Jaungada nakts ir traku vēlēšanos un reālistisku plānu nakts. Ja jau reiz domāt, tad pozitīvā virzienā.

Viena – tātad nevienam nevajadzīga

Mūsdienu sabiedrība ir kategoriska: ja tavā “Instagram” profilā nav milzīgas rožu buķetes un foto, kur tevi apskāvis brutāls skaistulis, tas nozīmē, ka tu neesi nekas īpašs. Tas pats attiecas uz Jaungada sagaidīšanu vienatnē: ja tu viena sagaidi šos svētkus, visticamāk, tu neesi nevienam vajadzīga.

Un pats šausmīgākais, ka ne jau apkārtējie tā par mums domā. Mēs pašas par sevi tā domājam.

Nav svarīgi, kāda iemesla dēļ tu esi palikusi viena Jaungada naktī, galvā uzplaiksnī doma, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā. Un velti.

Jāsaprot, ka viena nakts gadā neko nenozīmē. Tāpat kā fotogrāfijas “Instagram” profilā nav veiksmes rādītājs reālajā dzīvē, arī kompānija, kurā tu atzīmē Jaungadu, neliecina par to, cik lielā mērā tu esi vajadzīga tuviniekiem un draugiem.

Pirmkārt, apstākļi var būt dažādi. Otrkārt, galvenais, lai tu būtu vajadzīga pati sev. Tici, veselīgas attiecības ar savu “es”, lūk, kas ir svarīgi. Ja tev ir labi vienatnē ar sevi, ja tu patiesi sevi mīli, tad arī apkārtējiem ar tevi būs viegli un interesanti.

“Kā Jaungadu sagaidīsi…”

Ja tu kā vairums cilvēku tici šai parunai, tad nav brīnums, ka, ka perspektīva pavadīt Jaungadu vienatnē tevi tā biedē. Tu domā, ka nakts no 31.decembra uz 1.janvāri, nosaka to, kāds būs nākamais gads. Ne tuvu ne vienmēr.

Risinājums

Akli netici parunām. Tici sev un labākajam.

Ja nakti no 31.decembra uz 1.janvāri tu plāno pavadīt viena, neaizmirsti, ka Jaungads tomēr ir svētki. Tavi personiskie svētki. Atļauj sev izbaudīt atpūtu, garšīgi paēd, klausies iemīļoto mūziku, neieciklējies uz skumjām domām un atceries – 1.janvārī sāksies jauna diena, kas noteikti atnesīs kaut ko labu.

Avots: “tayni-mirozdaniya.ru”