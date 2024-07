Cilvēki tunelī pie Centrālās stacijas. Foto: Ieva Čīka/LETA

“Sāka krieviski lamāties, it kā es censtos viņu apzagt!” Sieviete soctīklos stāsta par nepatīkamu situāciju stacijā Ieteikt







Kāda sieviete sociālajā tīklā Facebook dalījusies ar nepatīkamu pieredzi Rīgas centrā.

“1. jūlijs, jauna nedēļa, pirmdiena! Tu nolem šodien braukt ar vilcienu, kurš neatnāk, brauc ar citu, piestāj stacijā Rīga, mierīgu prātu dodies uz darbu – ok, mazliet nokavēsi, bet nekas, galā tiki – viss forši. Tad, ejot cauri tunelim, gandrīz jau uzkāpjot pa trepēm Vecrīgas pusē (no Stacijas uz kanālu), sajūti, ka it kā Tevi kāds pavelk atpakaļ – tu pagriezies un Tev tieši aiz muguras, roku līdz elkonim Tavā mugursomā iebāzis stāv jauns, tumsnējs nelietis, kuram blakus stāv vēl viena tāda pati, tikai sieviešu dzimtas pārstāve un sāk krieviski lamāties ar piecstāvīgajiem tā, it kā mēs būtu mainītās lomās un es mēģinātu apzagt viņus.

Viņam nepaveicās, jo sajutu viņa darbošanos, bet tikai noslēdzošajā posmā, kad roka bija somā un maku atvēra, bet nepaspēja paņemt neko – somas atvēršanu gan nejutu, to viņš izdarīja pagalam meistarīgi.

Nēsājiet somas uz vēdera! Pēcgarša diezgan pretīga! Man šķita, ka šitā vairs nedara, visur kameras un Rīgas pašvaldības policija – ak, naivā!

❗Nesanāca iemūžināt censoņus foto, bet abi kalsnas miesas būves, vīrietis pagarš, meitene ap 1.65/1.70 tumsnēji, runāja tikai krieviski, abiem plecu somas pa diagonāli, vīrietim gaišs T-krekls.. Lai Jums skaists jaukākā vasaras mēneša sākums. SARGIET SEVI!”