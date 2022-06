Sākums neliek vilties Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

NHL Stenlija kausa izcīņas finālsērija sākusies ar Kolorādo “Avalanche” uzvaru papildlaikā.

Denveras klubs svinēja uzvaru ar 4:3, sērijā līdz četrām uzvarām izvirzoties vadībā ar 1:0. “Lavīnas” aizvadīja ļoti labu pirmo periodu, kurā izdarīja 15 metienus, trīs no tiem realizējot. Pēc pirmā perioda mājinieki bija vadībā ar 3:1, taču “Lightning” nepadevās un otrajā trešdaļā panāca izlīdzinājumu, divus vārtus gūstot ar 48 sekunžu intervālu.

Trešajā periodā rezultāts nemainījās, bet papildlaika otrajā minūtē uzvaras ripu “Avalanche” labā guva uzbrucējs Andrē Burakovskis, saņemot teicamu Valērija Ņičuškina piespēli. “Jau sešos no rīta vairs nevarēju pagulēt, cik ļoti gaidīju spēli. Bija uztraukums, un, cik parunāju ar citiem puišiem, viņi jutās līdzīgi,” pēc mača atzina uzvaras vārtu autors. Burakovskis ir viens no diviem “Avalanche” hokejistiem, kurš karjeras laikā jau izcīnījis Stenlija kausu, to 2018. gadā paveicot ar Vašingtonas “Capitals”.

Tāpat pie kausa 2008. gadā tika Darens Helms. Pavisam cita situācija ir “Light­ning” nometnē, kur lielākā daļa spēlētāju ir divkārtēji Stenlija kausa ieguvēji. Šosezon Tampabejas “Lightning” var kļūt par pirmo komandu kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem, kas izslēgšanas spēlēs uzvarējusi trīs gadus pēc kārtas.

Par favorīti vienalga tiek uzskatīta Kolorādo “Avalanche”, kas šosezon “play off” ir izcīnījusi 13 uzvaras 15 spēlēs. Līdz šim Stenlija kausa finālā komanda spēlējusi divas reizes un abas uzvarējusi – 1996. gadā ar Sandi Ozoliņu sastāvā un 2001. gadā ar Bobu Hārtliju galvenā trenera amatā. Interesanti, ka pirms fināla NHL vadība paziņoja, ka šogad uzvarētāju komandas spēlētāji no Krievijas nevarēs Stenlija kausu aizvest uz dzimteni.

Denverā spēlē Ņičuškins, Tampabejā vārtsargs Andrejs Vasiļevskis, aizsargs Mihails Sergačovs un uzbrucējs Ņikita Kučerovs. Šis gan ir vienīgais ierobežojums attiecībā pret Krievijas hokejistiem pasaules labākajā hokeja līgā. Piemēram, vasarā gaidāmajā NHL draftā klubi bez problēmām varēs izvēlēties jaunos talantus no Krievijas un Baltkrievijas.