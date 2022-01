Ilustratīvs attēls Foto – LETA

Veko ļaužu mītnē Salacgrīvā ar Covid-19 omikrona paveidu saslimuši visi iemītnieki







Salacgrīvā veco ļaužu mītnē “Sprīdīši” ar Covid-19 omikrona paveidu saslimuši visi 16 iemītnieki, aģentūrai LETA apstiprināja “Sprīdīšu” vadītājas pienākumu izpildītāja Ilze Elste.

Viņa stāstīja, ka 14 no klientiem ir vakcinēti pret Covid-19, savukārt divi ir kategoriski atteikušies no vakcinācijas.

Elste atzina, ka Ziemassvētkos viens no klientiem bez atļaujas visu diennakti bija devies svinēt svētkus ārpus pansionāta. Viņam vienam no pirmajiem bija pozitīvs Covid-19 tests. Savukārt gada nogalē Covid-19 omikrona paveids tika atklāts arī vienai no aprūpētājām.

“Laimīgā kārtā visiem klientiem slimība norit viegli vai vispār bez simptomiem. Aprūpētājiem, kuriem slimības gaita norit bez simptomiem, lai pasargātu no saslimšanas mājiniekus, ir nodrošināta dzīvošana uz vietas veco ļaužu namā,” sacīja Elste.

Vadītājas pienākumu izpildītāja atzīst, ka gada nogalē plašajās Pociema kultūras namā telpās noticis svētku koncerts, kuru ar pusstundas atstarpi apmeklējuši triju pansionātu iemītnieki, kuri sēdējuši pie galdiņiem pa četriem, ievērojot divu metru distanci. Viņa piebilst, ka pansionātu iedzīvotāji ir ļoti noguruši no vienmuļās dzīves, jo pandēmijas dēļ viņiem ir ierobežotas saskarsmes iespējas ar tuviniekiem.

Viņa ir arī pateicīga ikvienam labdarim, kurš svētkos pansionātos dzīvojošos iepriecināja ar dāvanām, ko cilvēki ļoti novērtēja.

Elste uzsver, ka, neskatoties uz visu epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, klientu balstvakcināciju, šoreiz no klientu plašas saslimšanas izvairīties nav izdevies, kas šajā veco ļaužu namā noticis pirmo reizi pandēmijas laikā.

Kā vēstīts, Latvijā pirmdien konstatēti 1628 jauni Covid-19 gadījumi un reģistrēti seši ar šo slimību sasirgušo nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Vakar atklāto Covid-19 gadījumu skaits ir lielākais kopš pērnā gada 10.novembra, kad tika konstatēti 1689 inficēšanās gadījumi.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir palielinājies no 540,2 gadījumiem līdz 573,8 uz 100 000 iedzīvotāju.

No visiem pagājušajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 617 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nebija pabeiguši, kamēr 1011 bija vakcinēti.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 279 320 cilvēkiem.