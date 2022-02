Foto: AFP/Scanpix/LETA

Samazinās saslimstība ar Covid-19 skolas vecuma bērnu vidū, bet vairāk sāk slimot seniori







Pēdējās nedēļas laikā vērojams, ka samazinās saslimstība ar Covid-19 skolas vecuma bērnu un jauniešu vidū, savukārt inficēšanās pieaug vecāko Latvijas iedzīvotāju vidū, liecina aģentūras LETA apkopotie Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati.

Inficēto skaita maksimums vecuma grupā no desmit līdz 19 gadiem tika sasniegts periodā no 8. līdz 11.februārim, kad 14 dienās saslimušo kopskaits pārsniedza 25 000 jeb vienu piekto daļu no kopumā Latvijā tajā laikā reģistrētajiem inficētajiem.

Vienas dienas rekords savukārt tika fiksēts 2.februārī, kad tika ziņots par 2346 jauniem inficētajiem ar Covid-19 vecumā no desmit līdz 19 gadiem, kas bija 22% no visiem todien reģistrētajiem saslimušajiem.

Pēdējo septiņu dienu laikā vecumā no desmit līdz 19 gadiem ir reģistrēti 11 409 jauni inficētie ar Covid-19, kas ir par 8% mazāk nekā nedēļu pirms tam.

Inficēto skaits vairs neaug arī starp bērniem vecumā līdz deviņiem gadiem, tomēr tik strauja krituma tendence kā vecuma grupā no desmit līdz 19 gadiem tur vēl nav vērojama. Kopš 9.februāra pēdējo 14 dienu laikā ar Covid-19 inficēto skaits vecumā līdz deviņiem gadiem stabili pārsniedz 17 000 jeb vairāk nekā vienu desmito daļu no kopējā inficēto skaita Latvijā.

Līdzšinējais rekords šajā vecuma grupā tika sasniegts vien pirms dažām dienām – 19.februārī, kad tika reģistrēti 1554 jauni inficētie ar Covid-19 vecumā līdz deviņiem gadiem, kas bija 13% no visiem tajā dienā reģistrētajiem saslimušajiem.

Pēdējo septiņu dienu laikā vecumā līdz deviņiem gadiem ir reģistrēti 8437 jauni ar Covid-19 inficētie, kas ir par 3,7% mazāk nekā nedēļu pirms tam.

Saslimušo skaits pēdējā laikā sāk mazināties arī vairākās darbspējīgo iedzīvotāju vecuma grupās. Tā, lai arī pēdējā laikā visvairāk inficēto reģistrēts vecumā no 30 līdz 39 gadiem, šajā vecuma grupā redzams arī stabils saslimušo skaita kritums.

Pēdējo septiņu dienu laikā vecumā no 30 līdz 39 gadiem ir reģistrēti 12 417 jauni inficētie ar Covid-19, kas ir par 5,7% mazāk nekā nedēļu pirms tam. Arī vecumā no 40 līdz 49 gadiem sasirgušo skaits sāk mazināties – pēdējo septiņu dienu laikā reģistrēts 10 341 jauns inficētais ar Covid-19, kas ir par 3,7% mazāk nekā nedēļu pirms tam.

Vecumā no 20 līdz 29 gadiem pēdējo septiņu dienu laikā reģistrēti 7447 jauni inficētie ar Covid-19, kas ir par nepilnu procentu vairāk nekā nedēļu pirms tam. Arī vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem redzams saslimušo skaita pieaugums – pēdējo septiņu dienu laikā reģistrēti 8448 jauni inficētie ar Covid-19, kas ir par 6,1% vairāk nekā nedēļu pirms tam.

Tomēr visstraujākais saslimušo skaita kāpums pēdējā laikā ir novērojams starp vecākajiem Latvijas iedzīvotājiem. Lai gan vecumā virs 70 gadiem pēdējo septiņu dienu laikā ir bijis vismazākais reģistrēto inficēto skaits – 3231 -, tas ir par 16% vairāk nekā pirms nedēļas. Tikai pirms dažām dienām – 19.februārī – fiksēts arī inficēto skaita rekords šajā vecuma grupā, kas ir 597. Turklāt 500 inficēto slieksnis senioru vecumā virs 70 gadiem vidū februāra vidū ir pārsniegts trīs dienas.

Arī vecumā no 60 līdz 69 gadiem ar Covid-19 inficēto Latvijas iedzīvotāju skaits pēdējā laikā aug. Pēdējo septiņu dienu laikā šajā vecumā ir reģistrēti 5592 jauni inficētie, kas ir par 4,7% vairāk nekā pirms nedēļas. Arī šajā vecuma grupā vienā dienā inficēto rekords sasniegts pavisam nesen – 20.februārī reģistrēti 999 jauni saslimušie.

Jau vēstīts, ka Latvijā aizvadītajā diennaktī konstatēti 3819 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par piecu inficētu cilvēku nāvi, liecina SPKC dati.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pēdējās diennakts laikā ir nedaudz palielinājies – no 7175 līdz 7184,2.

Savukārt septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir samazinājies – no 3556 līdz 3538,8.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5113 ar Covid-19 inficēti cilvēki.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 589 763 cilvēkiem.