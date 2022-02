Foto: ZumaPress/Scanpix/LETA

Svētdien Latvijā atklāti 3819 jauni Covid-19 gadījumi







Latvijā aizvadītajā diennaktī konstatēti 3819 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par piecu inficētu cilvēku nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pēdējās diennakts laikā ir nedaudz palielinājies – no 7175 līdz 7184,2.

Savukārt septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir samazinājies – no 3556 līdz 3538,8.

No aizvadītajā diennaktī konstatētajiem Covid-19 gadījumiem 1334 pacienti nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, savukārt 4485 bija vakcinēti.

Kopumā svētdien veikti 8445 Covid-19 izmeklējumi. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bija 45,2%.

Vakar saņemti ziņojumi par pieciem mirušiem Covid-19 pacientiem, no tiem viens bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi – vecumā no 70 līdz 79 gadiem un vēl divi bijuši 80 līdz 89 gadus veci. Četri no viņiem nebija vakcinēti vai arī nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet viens bija vakcinēts.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5113 ar Covid-19 inficēti cilvēki.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 589 763 cilvēkiem.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 pēdējās septiņās dienās sasirguši 66 997 cilvēki.