Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības rīkotais pedagogu un mediķu protesta gājiens no Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības ēkas līdz Doma laukumam. Foto: Evija Trifanova/LETA arhīvs

Kāda skolotāja, kuras identitāti vēlējāmies atstāt anonīmu, sociālajos tīklos dalījās ar bēdīgu, bet reālu ainu skolotāju dzīvē, saņemot algu. Šī tēma Latvijā ir neatrisināta un problēmām pilna jau gadiem ilgi un, diemžēl, arī šis mācību gads un pirmā alga nav atnākusi citādākām sajūtām.

“Saņēmu algas lapiņu… pateikt to, ka esmu šokā ir pateikt neko. Es tiešām mīlu savu darbu, no sirds mīlu, atzinību saņemu no bērniem un kolēģiem, tas nozīmē, ka darbu arī daru ļoti labi… tomēr es vairs nespēju, man nav spēka un tā turpināt nevar, es no 3 starpbrīžiem šodien raudāju divos… Biju pie vadības, zinu, ka viņi nav vainīgi un tur neko nevar izdarīt, bet es rakstu atlūgumu…,” viņa raksta.

Komentāros viņa atzīst, ka alga bijusi “stipri zem 1000 euro.”

Kāda komentētāja raksta, ka sākumā viņai šķitis, ka dubultojas, jo Threds sociālajā tīklā burtiski vienā laikā divas skolotājas dalījušās savā sašutumā par saņemto algu.

Vairāki pārmet vaimanāšanu, kāds raksta, ka pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki saņem vien 500 eiro, citi iesaka streikot vēl vairāk.

Viens komentētājs raksta: “Tā notiek, kad LV tauta nav saliedēta. Protestētu visi skolotāji vismaz mēnesi, tad arī risinātu. Pagaidām liekēži tik ceļ sev algas! Piemēram, Vācijā, kad protestēja tramvaju darbinieki, negāja neviens tramvajs. Pilnīgi neviens. Vismaz tur kur es dzīvoju tā notika. Kamēr latvieši nemācēs par sevi kopā pastāvēt nekas nemainīsies! Piedodiet, bet tāda ir skarbā realitāte!”

Vēl kāds jautā: “Man žēl, ka šādi. Vai sākot darbu un līgumu bija runa par citu atalgojumu? Jautāju, jo, ja bija zināma alga, tad, lai arī cik neforši, bet nav vērts gaidīt citu summu kā atrunāto/parakstīto.”

Cita skolotāja atbild, ka pati vēl šodien nezina, cik lielu algu saņems. Tāda, diemžēl ir skolotāju realitāte Latvijā!