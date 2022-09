Gustavs Auziņš (no kreisās), treneris Atvars Vilde un Kristiāns Fokerots svin uzvaru pasaules U-19čempionātā. Finālā spēlēja divi Latvijas dueti. Foto: FIVB

Sapņu fināls Dikilī







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pirms desmit gadiem, kad Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš Londonas olimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzas medaļas, Kristians Fokerots, Gustavs Auziņš, Olivers Bulgačs un Dāvis Teteris bija puišeļi, kuri par lielām lietām smiltīs noteikti nesapņoja. Bet tas bija liels uzrāviena brīdis Latvijas pludmales volejbolam, kas tagad rezultējas jauniešu panākumos. Vakar Turcijas pilsētiņā Dikilī Latvijas pludmales volejbolam bija vēsturisks notikums, jo pasaules čempionātā U-19 vecuma grupā finālā spēlēja tikai latvieši.

Fokerots/Auziņš izšķirošajā cīņā ar 2:0 (21:16, 21:17) uzvarēja Bulgaču/Teteri. Kristians un Gustavs bija vieni no sacensību favorītiem, šī gada Eiropas U-18 čempioni. Grupā trīs uzvaras, sīvākā cīņa pret pagājušā gada pasaules čempioniem Arturu Kanē/Teo Rotāru no Francijas, kuri tika uzveikti ar 2:1. Tālāk līdz finālam vēl trīs uzvaras, divas no tām trīs setu mačā. Krietni lielāka slodze bija Oliveram Bulgačam un Dāvim Teterim, jo viņi sacensības sāka vēl no kvalifikācijas, kur pārvarēja trīs kārtas, pirmās divas smagās cīņās.

Pamatturnīrā grupu kārtā viņi jau bija notvēruši savu spēli, jo trīs uzvaras divos setos, “play off” mačos vēl trīs panākumi, tostarp pusfinālā ar 2:1 (21:12, 14:21, 15:7) pret jau minētajiem Kanē/Rotāru. Finālā Fokerots/Auziņš gan bija nedaudz labāki, bet beigu galā priecīgi bija visi četri Latvijas puiši un viņu treneri Atvars Vilde un Aleksandrs Solovejs. Fokerots šosezon ticis pie trim medaļām – zelta U-19 pasaulē, zelta U-18 Eiropā un sudraba U-22 Eiropas čempionātā.

Pasaules čempionāti U-19 vecuma grupā notiek kopš 2002. gada. Latvijai līdz šim bija divas medaļas – 2004. gadā bronzu izcīnīja Ingars Ivanovs un Jānis Šmēdiņš, bet pirms sešiem gadiem trešo vietu ieguva Mihails Samoilovs un Kristaps Šmits. Šī bija otrā reize turnīru vēsturē, kad finālā tiekas vienas valsts pārstāvji, jo pirms desmit gadiem par zeltu cīnījās poļi. No viņiem pludmales volejbolā ir aizķēries tikai viens – Mihals Brils. Cerams, ka Latvijas šī gada puišu varējums izvērtīsies arī profesionālajās karjerās.

Dāmu sacensībās Latvijai gan šoreiz mazāki panākumi – Deniela Konstantinova/Līva Ēbere izstājās izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā, ieņemot 17. vietu, bet Denēva Šauberga-Lēpe/Kitija Martini-Ādamsone nepārvarēja kvalifikāciju. Konstantinova/Ēbere šovasar Eiropas U-20 čempionātā izcīnīja sudraba medaļas, bet U-18 čempionātā bija ceturtās.