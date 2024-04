Ērces var pārnēsāt nāvējošu slimību izraisītājus. Foto: SHUTTERSTOCK

Indulis Burka, “Praktiskais Latvijas”, AS “Latvijas Mediji”

Laiks kļuvis siltāks, un daba mostas. Vairs neguļ arī ērces, kas apdraud ne tikai mūs, cilvēkus, bet arī mājdzīvniekus – suņus un kaķus. Turklāt ir virkne ērču pārnēsātu slimību, kas viņiem draud ar letālu iznākumu, piemēram, babezioze. Pirms izvēlas kādu konkrētu aizsardzības veidu, svarīgi zināt mājas mīluļa veselības stāvokli, svaru, pārvietošanās ieradumus un rēķināties ar iespējamām alerģiskām reakcijām. Noteikti jākonsultējas ar pieredzējušu veterinārārstu vai zinošu farmaceitu aptiekā, kur iespējams iegādāties veterinārijā lietojamos līdzekļus.

Foto: SHUTTERSTOCK



Visdrošāk ērci izvilkt ar speciālu pinceti, kas ērci nesaspiež.

Pilieni uz skausta

Foto: SHUTTERSTOCK



Risinājums, ko izvēlas visbiežāk, ir uz skausta pilināmie pilieni, kas dzīvnieku pasargā aptuveni vienu mēnesi. Tomēr jārēķinās, ka daļa pilienu neatbaida ērces, bet tās nogalina, kad jau ir piesūkušās. Piemēram, populārie pilieni Fypryst. Tie paredzēti gan suņiem, gan kaķiem. Izvēloties jāzina dzīvnieka svars. No ērcēm un blusām mājdzīvniekus pasargās arī pilieni Frontline combo, kas tāpat jāpilina uz dzīvnieka skausta. Suņus no ērcēm un blusām pasargās arī pilieni Advantix. Savukārt kaķiem domātie pilieni Advantage paredzēti tikai aizsardzībai pret blusām.

Bet pilienu Vectra 3D sastāvā ir permetrīns. Kukainim, saskaroties ar šo vielu, rodas tā sauktais karsto pēdu efekts – tas nespēj noturēties uz virsmas un nokrīt vai aizlido. Tādējādi šie pilieni atbaida arī odus un mušas. Vienas devas cena, kas pasargā mīluli, maksā 7–11 eiro, un cena atkarīga no tā, cik lielam sunim tā paredzēta. Kaķiem šo līdzekli lietot aizliegts!

Dzīvniekiem, kas bieži peldas, pilieni ātri kļūst mazefektīvi, jo aktīvā viela no kažoka izskalojas.

Iekšķīgi lietojamas tabletes

Dzīvniekiem, kas bieži peldas, labāk izmantot iekšķīgi lietojamas tabletes. Tādas paredzētas tikai suņiem. Piemēram, NexGard spectra. To iedarbības mehānisms ir līdzīgs – aktīvā viela nonāk dzīvnieka organismā un nokļūst līdz ādai, padarot to kukaiņiem nepiemērotu. Tas ir recepšu medikaments, un pirms lietošanas veterinārārsta apmeklējums būs obligāts. Speciālists arī izrakstīs recepti.

Kaklasiksnas insektu atbaidīšanai

Foto: SHUTTERSTOCK



Visilgākais iedarbības laiks ir ar aktīvo vielu piesūcinātām kaklasiksnām. Viena no efektīvākajām, taču arī dārgākajām siksniņām, kas pasargās suni no ērcēm un blusām, ir Foresto kaklasiksna, kas savu iedarbību saglabā astoņus mēnešus. Tā ir ūdensizturīga, tomēr jāizvairās no ilgstošas, intensīvas ūdens iedarbības vai biežas šampūna lietošanas, jo tādējādi zāļu darbības ilgums var samazināties. Jārēķinās gan, ka siksna maksā vairāk nekā 46 eiro… Foresto siksniņa derēs arī kaķim.

Protams, ir pieejamas arī citu ražotāju piedāvātās pretērču un pretblusu siksnas, piemēram, Kiltix vai Bolfo. Ir arī siksniņas, kas paredzētas dzīvniekiem ar aknu darbības traucējumiem. Tāpat nopērkamas ar dabīgām vielām piesūcinātas kaklasiksnas, taču to efektivitāte ir ievērojami zemāka.

Lietojot speciālās kaklasiksnas, svarīgi, cik biezs ir dzīvnieka kažoks un vai siksniņa nonāk kontaktā ar dzīvnieka ādu, ļaujot aktīvajai vielai sākt darboties.

Ultraskaņas atbaidītājs

Pret ērcēm mājdzīvniekus var pasargāt arī ar ultraskaņas atbaidītājiem, ko piestiprina pie ikdienas kaklasiksnas. Ierīces nepārtraukta nēsāšana nodrošina 9–12 mēnešus ilgu efektīvu darbību. Darbības rādiuss – 1,5 metri. Ierīces piemērotas arī kucēniem un kaķēniem, grūsniem un barojošiem, veciem un slimiem dzīvniekiem. Ierīces cena – aptuveni 28 eiro.

Ieteicams atbaidītāju piestiprināt pie kaklasiksnas kā piekariņu un ērču aktīvās sezonas laikā nēsāt pat mājās. Pilnīgu efektivitāti sasniedz pēc 24 stundām no aktivizēšanas brīža. Ļoti invadētos apvidos atsevišķos gadījumos ērces var atrast uz apmatojuma – tās jānoņem.

Svarīgi

Kaķu saimniekiem

Foto: SHUTTERSTOCK



Jāatceras, ka organisma īpatnību dēļ kaķu aizsardzībai nedrīkst lietot virkni aktīvo vielu, kas lieliski aizsargās suņus.

Ja kaķis neveiksmīgi aizķēries aiz zara, tam var nepietikt spēka pārraut pretērču siksniņu. Sākot siksniņu lietot vecākam dzīvniekam, tas var būt pārāk liels stress un izraisīt diskomfortu.

Vai zināji?

Kā dzīvnieks saslimst ar babeziozi

Foto: SHUTTERSTOCK



Babēzijas nokļūst dzīvnieka asinīs ar ērces siekalām. Parazīts var pārceļot uz saimnieka asinsrites sistēmu tikai pēc tam, kad ērce vairākas dienas ir barojusies. Babēziju ķermenīši iekļūst sarkanajos asinsķermenīšos eritrocītos, kuri sāk noārdīties. To atliekas piesārņo nieru šūnu membrānas, un sākas nieru mazspēja, kas nav ārstējama. Trombocītu skaits var krasi samazināties, izraisot asinsreces traucējumus. Var attīstīties smaga anēmija, nervu sistēmas traucējumi. Iespējama intoksikācija – organisma vispārēja saindēšanās.

Slimības pirmās pazīmes ir vārgums, paātrināts pulss, apgrūtināta elpošana, dažkārt locekļu tūska, sarkani plankumi uz ādas. Suns atsakās no barības, acu un mutes gļotāda ir bāla, ar dzeltenīgu nokrāsu. Otrajā trešajā dienā pēc saslimšanas suņa urīns ir sārtens vai tumši brūns. Rodas kustību traucējumi, var iestāties paralīze. Ja rodas aizdomas, ka suns saslimis ar babeziozi, nekavējoties jādodas uz klīniku.

Regulāra suņa apskate pēc pastaigām samazina iespēju saslimt ar bīstamo un ļoti grūti ārstējamo babeziozi.

Konsultējusi veterinārās klīnikas DK Vetmed plus veterinārārste Sabīne Lazdiņa