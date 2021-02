“Saukt to par ķibeli būtu ļoti inteliģenti un maigi teikts!” Tiesībsargs komentē likstas ar “AstraZeneca” vakcīnu piegādi Ieteikt 5







“Par vakcīnām bija zināms, par tiem drošības pasākumiem bija zināms, par to, kā būtu jātransportē, un kas tur būtu jāievēro bija zināms. Ja tas netika nodrošināts, tur bija jābūt ļoti nopietnām sekām,” komentējot pirmdien izskanējušo informāciju par to, ka neatbilstošu vakcīnu piegādes temperatūras dēļ Latvijā pirms to lietošanas gaida apstiprinājumu no “Astra Zeneca”, RīgaTV 24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” norādīja tiesībsargs Juris Jansons.

“Saukt to par ķibeli- tas būtu ļoti inteliģenti un maigi teikts,” uzsver tiesībsargs.

“Kā mēs labi saprotam, tad vakcīna ir ārkārtīgi svarīga, lai novērstu saslimšanas draudus. Tā nepasargā no inficēšanās, tā pasargā no saslimšanas. Atbildīgajiem dienestiem būtu ļoti rūpīgi jāizmeklē.”

J. Jansons arī norāda, ka kopumā pēc stāšanās amatā veselības ministrs D.Pavļuts Covid-19 krīzes laikā ir ļoti sarežģītā situācijā. “Saprotiet tā, ka vienā dienā, nedēļas laikā kaut ko radikāli mainīt, būtu stipri par daudz prasīts.

Ja mums būtu bijis stratēģiskais plāns, tad tie procesi notiktu pavisam citādāk- loģiski, saprotami sabiedrībai.

Tā dinamiskā statistika arī būtu stipri citādāka.”

“Man šķiet, ka veselības ministrs cenšas situāciju mainīt,” norāda tiesībsargs.