Publicitātes foto

Sauļošanās krēms – kas par to jāzina un kā izvēlēties? Ieteikt







Šodien par to, ka jālieto sauļošanās krēms, lai izvairītos no UV staru kaitīgās ietekmēs, zina vairums cilvēku. Tāpat sauļošanās krēmi ir viegli nopērkami ikvienā aptiekā un skaistumkopšanas preču veikalā. Bet patiesībā šis ir salīdzinoši jauns produkts, par kuru mūsu vecāku un vecvecāku paaudzes neko nezināja. Tie bija laiki, kad vēl nebija pietiekamas izpratnes par UV staru negatīvo ietekmi uz ādas veselību. Tikai pēdējās desmitgadēs uzzinām par to, kāpēc āda jāaizsargā ar sauļošanās krēma palīdzību.

Kas ir sauļošanās krēms?

Saules aizsargkrēms ir kosmētiskais produkts, kura pamatuzdevums ir ādas pasargāšana no UVA un UVB stariem. Krēms šo aizsardzību var panākt ar dažādiem veidiem – atkarībā no tā, vai tas satur fizikālos vai ķīmiskos filtrus. Fizikālie jeb minerālie filtri izveido uz ādas aizsargslāni, kas bloķē UV starus, bet ķīmiskie filtri satur sastāvdaļas, kas izraisa ķīmisku reakciju, UV starus absorbējot. Pieejami arī produkti, kuros apvienoti abu veidu filtri.

Lai sauļošanās krēms spētu efektīvi veikt savu uzdevumu – pasargāt ādu – tas jālieto pareizi un atbilstošās devās, pretējā gadījumā tam ir niecīga iedarbība. Un tas var novest pie nepatīkamām sekām, jo cilvēks dodas saulē ar pārliecību, ka krēms viņu pasargā. Ja produkts nav lietots pareizi, tad var iegūt saules apdegumus un lielā apjomā uzņemt kaitīgo UV starojumu, kas nākotnē var kaitēt ādas veselībai, paaugstinot ādas vēža riskus.

Kādu sauļošanās krēmu izvēlēties?

Ieskatoties veikalu plauktos, redzam, ka saules aizsargkrēmi pieejami plašā izvēlē. Tāpēc svarīgi zināt kritērijus, pēc kuriem izvēlēties krēmu, lai tas sniegtu nepieciešamo aizsardzību.

Ķīmiskie un fizikālie filtri . Speciālisti par efektīvāko risinājumu uzskata sauļošanās krēmus, kuros apvienoti gan fizikālie, gan ķīmiskie filtri, jo tie katrs absorbē dažāda garuma gaismas viļņus, sniedzot vislabāko aizsardzību.

. Speciālisti par efektīvāko risinājumu uzskata sauļošanās krēmus, kuros apvienoti gan fizikālie, gan ķīmiskie filtri, jo tie katrs absorbē dažāda garuma gaismas viļņus, sniedzot vislabāko aizsardzību. SPF . Jo augstāks SPF skaitlis, jo labāka ir krēma UV staru bloķēšanas kapacitāte. SPF 15 bloķē 93% starojuma, SPF 30 jau 97%, bet SPF 50 98% UV staru. Jo āda jutīgāka un ātrāk saulē apdeg, jo augstāks SPF nepieciešams.

. Jo augstāks SPF skaitlis, jo labāka ir krēma UV staru bloķēšanas kapacitāte. SPF 15 bloķē 93% starojuma, SPF 30 jau 97%, bet SPF 50 98% UV staru. Jo āda jutīgāka un ātrāk saulē apdeg, jo augstāks SPF nepieciešams. Derīguma termiņš . Saules aizsargkrēmiem parasti nav īpaši garš derīguma termiņš (2–3 gadi). Tāpēc ieteicams tam pievērst uzmanību. Produktu, kuram termiņš jau beidzies, lietot nevajadzētu, jo tā aizsargspējas var būt ievērojami mazinājušās.

. Saules aizsargkrēmiem parasti nav īpaši garš derīguma termiņš (2–3 gadi). Tāpēc ieteicams tam pievērst uzmanību. Produktu, kuram termiņš jau beidzies, lietot nevajadzētu, jo tā aizsargspējas var būt ievērojami mazinājušās. Zīmols. Labāk uzticēties pārbaudītiem un pazīstamiem zīmoliem, kuri iegulda daudz līdzekļu produktu izstrādē un testēšanā. Šāds sauļošanās krēms būs dārgāks, bet taupīt uz produkta rēķina, kura uzdevums ir sargāt no ādas vēža, nav laba doma.

Kas jāņem vērā, uzklājot sauļošanās krēmu?

Kas jāievēro, lietojot sauļošanās krēmu, lai tas sniegtu maksimālo tam paredzēto aizsardzību? Lūk, daži būtiski nosacījumi.

Sauļošanās krēms jāuzklāj jau 20–30 minūtes pirms došanās ārā, lai tas paspēj iesūkties ādā un iedarboties.

Jāizmanto pietiekams krēma daudzums – tas jāklāj bagātīgi, visam ķermenim nepieciešams izmantot vismaz 50 gramus krēma, bet tas arī atkarīgs no auguma aprisēm.

Jāatceras arī par ausīm, kaklu, sejas ādu un citām zonām, jo saules aizsardzība nepieciešama visur. Pieejami arī speciāli līdzekļi matu, lūpu, ādas ap acīm aizsardzībai no UV stariem.

Ja krēms nav ūdens noturīgs, tas pēc peldes ir jāatjauno. Krēma regulāra atjaunošana nepieciešama jebkuram produktam, neatkarīgi no tā, peldaties vai nē. Atjaunošanas biežums atkarīgs no krēma veida. Vislabāk sekot norādēm uz iepakojuma.

Uzticami sauļošanās krēmi un ādas kopšanas produkti pēc sauļošanās pieejami douglas.lv.