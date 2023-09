Vārpiņš par izmaiņām Imigrācijas likumā: Mēs parādām, ka esam vāji Ieteikt







“Mēs parādam, ka mēs esam vāji,” komentējot ieceri pagarināt latviešu valodas pārbaužu termiņu Krievijas pilsoņiem, TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja zvērināts advokāts Saulvedis Vārpiņš.

Viņaprāt, tās ir ne tikai bailes no ārvalstu reakcijas, bet arī attieksmes parādīšana tieši pret tām personām, kuras, iespējams, Latvijai nav lojālas.

Vārpiņš uzsver, ka šis nav tikai jautājums par valodas nezināšanu, bet arī par sodu politiku, kuri, viņaprāt, ir pilnīgi ačgārni, jo likums ļauj sodīt gan par spiegošanu, gan robežpārkāpšanu, gan robežpārkāpšanas atbalstīšanu.

“Mēs runājam par kaut kādu likumu grozīšanu, bet mēs neizpildām to, ko likums jau paredz – mēs nesodām pēc maksimālā. Tā ir ārkārtīgi liela problēma tiesībsargājošo instanču un arī tiesas darbinieku vidū – viņi nesaprot šo jautājumu nopietnību. Viņi nesaprot, ka pasaule ir mainījusies,” advokāts akcentēja.

Vārpiņš uzskata, ka šādi mēs parādam savu vājumu.

Jau vēstīts, ka pašlaik spēkā esošā Imigrācijas likuma redakcija paredz, ka Krievijas pilsoņiem izsniegtās pastāvīgās uzturēšanas atļaujas ar 2023.gada septembri ir zaudējušas spēku. Lai dzīvotu Latvijā, viņiem jāpiesakās Eiropas Savienības (ES) pastāvīgā iedzīvotāja statusam, bet tā saņemšanai viņiem PMLP jāiesniedz apliecinājums par valsts valodas zināšanām A2 līmenī un finanšu resursu esamību.

Valdība pēdējā brīdī pirms normu spēkā stāšanās nolēma uzdot Iekšlietu ministrijai (IeM) sagatavot grozījumus Imigrācijas likumā, kas paredzētu Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem vēl divus gadus, kuru laikā nokārtot latviešu valodas pārbaudi, lai varētu legāli turpināt uzturēties Latvijā.

Valdība par valodas prasību pagarinājumu lēma, jo secināja, ka aptuveni 10 000 no Latvijā dzīvojošiem 25 316 Krievijas pilsoņiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, nav iesnieguši pieteikumus ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai, tātad viņiem valsts būtu jāpamet.

Neskatoties uz piedāvātajām izmaiņām, no septembra Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem ir jānokārto vismaz termiņuzturēšanās atļauja. Tiem Krievijas pilsoņiem, kas nebūs neko darījuši sava uzturēšanās statusa sakārtošanai, PMLP sāks izsūtīt vēstules ar aicinājumu izbraukt no valsts 90 dienu laikā. Ja pieteikums PMLP netika saņemts līdz 2023.gada 1.septembrim, pastāvīgās uzturēšanās atļauja zaudēja spēku no 2023.gada 2.septembra, un Latvijas teritorija jāatstāj līdz 2023.gada 2.decembrim.