Foto: ZumaPress/Scanpix/LETA

Savā mājoklī 94 gadu vecumā miris pirmais ievērojamais melnādainais aktieris Sidnijs Puatjē







Holivudas kinozvaigzne Sidnijs Puatjē, kurš bija pirmais ievērojamais melnādainais aktieris un pirmais melnādainais “Oskara” ieguvējs labākā aktiera kategorijā, ir miris 94 gadu vecumā.

Puatjē nomira savā mājoklī Losandželosā ceturtdienas vakarā. Kad piektdien kļuva zināms par viņa nāvi, viņu emocionāli pieminēja gan citas kinozvaigznes, tostarp Denzels Vašingtons, gan ASV prezidents Džo Baidens un eksprezidents Baraks Obama.

“Viņš bija cēls vīrs un atvēra mums visiem durvis, kas gadiem ilgi bija slēgtas,” sacīja divkārtējais “Oskaru” laureāts Denzels Vašingtons, kurš arī ir afroamerikānis.

“Viņš parādīja mums, kā sniegties pēc zvaigznēm,” tvītoja “Oskara” laureāte Vūpija Goldberga.

“Es ar lielām skumjām šorīt uzzināju par Sidnija Puatjē aiziešanu,” sacīja Bahamu premjerministrs Filips Deiviss. Puatjē bija ASV un Bahamu dubultpilsonis.

Puatjē, kurš dzimis 1927.gada 20.februārī Maiami, bija nominēts “Oskaram” par lomu 1958.gada filmā “The Defiant Ones”, bet

1963. gadā kļuva par pirmo melnādaino “Oskara” laureātu labākā aktiera kategorijā par lomu filmā “Lilies of the Field”. Par šo lomu viņš saņēmis arī “Zelta globusa” balvu.

Piecdesmitajos un sešdesmitajos gados, kad ASV pastāvēja starprasu saspīlējums, Puatjē tēloja vairākās filmās, kuras bija vērstas pret fanātismu un stereotipiem.

1967. gadā viņš filmējās trijās šādās filmās: “To Sir, with Love”, “In the Heat of the Night” (“Nakts tveice”) un “Guess Who’s Coming to Dinner”.

“Man ir nokritis lielākais no “Lielajiem kokiem”: Sidnijs Puatjē,” rakstīja Opra Vinfrija.

Baidens nosauca Puatjē par “aktieri, kāds rodas tikai vienreiz paaudzes laikā, [..] kura darbā bija tik daudz cieņas, spēka, un pievilcības, ka tas mainīja pasauli uz lielā ekrāna un ārpus tā”.

Puatjē 2002.gadā saņēma goda “Oskaru” par savu “īpašo sniegumu” amerikāņu kinomākslā un par savu “cieņu, stilu un inteliģenci”.

Televīzijā viņš attēloja tādas vēsturiskas personības kā Dienvidāfrikas pirmais melnādainais prezidents Nelsons Mandela un pirmais melnādainais ASV Augstākās tiesas tiesnesis Tērguds Māršals.

Viņš saņēmis daudzus apbalvojumus, tai skaitā britu karalienes Elizabetes II 1974.gadā piešķirto bruņinieka titulu un ASV prezidenta Baraka Obamas 2009.gadā piešķirto ASV Prezidenta Brīvības medaļu.

“Ar savām avangardiskajām lomām un īpašo talantu Sidnijs Puatjē iemiesoja cieņu un grāciju, atklājot, kāds ir kinofilmu spēks mūsu tuvināšanā. Viņš arī atvēra durvis aktieru paaudzei,” tvītoja Obama.