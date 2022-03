Foto: Shutterstock

Kā vispareizāk iesēt sīkās sēkliņas? Ieteikt







Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Sīkas sēkliņas viegli sēt, ieberot no papīra salocītā V veida tūtiņā. Katru sēkliņu no papīra izbirdina augsnē ar zobu bakstāmo irbulīti. Sīkās sēkliņas jāsēj reti, bet to izdarīt ir ļoti grūti. Ja sējumi būs sabiezināti, puķes izstīdzēs, tās nevarēs izpiķēt.

Īpaši ērti sēt nevis kastītēs izklaidu sējā, bet paletēs ar atsevišķiem podiņiem. Tad katrā rūtiņā var ielikt dažas sēkliņas. Atsevišķos podiņos tās veidos labāku sakņu sistēmu, nenomāks cita citu, stādiņus būs viegli pārpiķēt.

Labāk iegādāties tādas sīko puķu sēklas, kas ir filētas (apvalciņā).

Foto: Inita Šteinberga

Ja nav laika uzmanīgi dozēt sēkliņas, izdevīgi iegādāties tādas, kas jau iestrādātas lentē. Šādi var sev atvieglot gan burkānu, gan puķu sēju.

Izdevīgs piedāvājums ir sēklu komplekti, piemēram, trīs dažādu augumu viengadīgas puķes, kuras var audzēt gan puķu kastēs, gan dobēs.

Lentes var guldīt uzreiz vadziņā vai kastītē, ja audzē dēstus.