Foto: FreePik

Septiņas reizes nomēri, pirms kaut ko izlem! Horoskopi 4.jūlijam







Auns

Šodien tev būs grūti nosēdēt uz vietas. Tev būs daudz un dažādas idejas – trakāks un mazāk trakas, un dažas no tām pat izdosies realizēt.

Vērsis

Septiņas reizes nomēri, pirms kaut ko izlem! Jo pieļaut kļūdas šodienas būs viegli. Bet labot tās – nepavisam nebūs viegli!

Dvīņi

Esi vienkāršāks – tu pārlieku sarežģīti skaties uz dzīvi un gribi izdarīt tikpat sarežģītus secinājumus. Tas nav vajadzīgs – viss nostāsies savās vietās, ja tu lietas darīsi vienkāršāk.

Vēzis

Daudz no svara šodien būs tavam ārējam izskatam, tāpēc pirms dodies ārā no mājas, padomā par to, kā tu izskaties. Pat ejot uz veikalu, vajadzētu sakopties, jo var gadīties uzskriet virsū kādam, kas liek tavai sirsniņai trīcēt.

Lauva

Tev šodien būs atvērtas visas durvis – atliek tikai izvēlēties, pa kurām no tām tu vēlies ieiet. Tev būs dotas daudz un dažādas iespējas, galvenais to visu “nenogulēt”.

Jaunava

Tu vari kļūt par kāda greizsirdības objektu. Pacenties nekļūt par līdzdalībnieku lielā un karstā strīdā – centies šīs greizsirdības scēnas vienkārši ignorēt, lai arī tas var likties ne visai vienkārši izdarāms.

Svari

Iespējams, ka tu esi daudz vairāk atkarīgs no kāda, nekā tu pats to apjaut. Šīs dienas laikā tev nāksies šo faktu atzīt, un, pirmkārt, jau sev pašam.

Skorpions

Optimisms ir laba lieta, un tas ir tas, kas reizēm virza uz priekš visu tavu pasauli. Ja tu šodien, par spīti grūtībām, to nezaudēsi – tieši tu būsi uzvarētājs.

Strēlnieks

Tu būsi pārsteidzoši pārliecinošs un varēsi visu virzīt tieši tā, kā tu pats vēlies. Atliek vien cerēt, ka arī apstākļi tev šodien uzsmaidīs.

Mežāzis

Tev izdosies ātrāk pabeigt savus darbus un, iespējams, tev būs dota iespēja uzņemties papildus pienākumus. Izvēle ir tava – izlemsi riskēt vai ne!

Ūdensvīrs

Tu varēsi no sirds izpriecāties, lai arī šī diena rīta stundās nemaz tev neliksies tik cerīga. Bet, alu galā, viss izvērtīsies daudz labāk, nekā tu varēsi gaidīt.

Zivis

Šīs dienas notikumi nospēlēs ar tevi interesantu joku, un tev atliek tikai saprast, kā to pavērst par labu tev pašam.