Sērijveida kaķu slepkava arestēts: policija izmeklē vairāk nekā 12 gadījumus







Kāds 45 gadus vecs vīrietis no Orindžas apgabala Kalifornijā ir arestēts aizdomās par vairāk nekā desmitiem kaķu nogalināšanu pēc tam, kad viņš tos bija pievilinājis uz savu īpašumu, paziņojušas varasiestādes. Par šo notikumu ziņo portāls Los Angeles Times.

Santanas policijas departaments vairākas nedēļas saņēmis ziņojumus par iespējamu dzīvnieku nežēlīgu apiešanos un pazudušiem kaķiem. Aizdomās turamais — Alehandro Oliveross Akosta, Santanas iedzīvotājs — tika aizturēts trešdien un ievietots pilsētas cietumā, kur viņam izvirzītas apsūdzības par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem.

Policijas pārstāve Jesenija Aspeitija apstiprināja, ka precīzs bojāgājušo kaķu skaits vēl nav zināms, taču tas pārsniedz duci. Viņa arī piebilda, ka vairākas personas – gan upuri, gan aculiecinieki – atpazinuši Akostu kā cilvēku, kurš aizvilināja viņu mājdzīvniekus prom no mājām.

Santanas un Vestminsteras policijas darbinieki, kā arī dzīvnieku kontroles pārvalde trešdienas rītā pārmeklēja Akostas māju Vesta Vilšīras avēnijā un aizturēja viņu notikuma vietā. Papildu informācija par iegūtajiem pierādījumiem šobrīd netiek izpausta.

Izmeklētāji apkopo notikumu laika līniju, kā arī izpēta vietējo sociālo tīklu grupas, kurās iedzīvotāji publicējuši ziņas par pazudušiem mājdzīvniekiem, lai tās varētu sasaistīt ar oficiāliem ziņojumiem.

Vietējie iedzīvotāji sociālajos tīklos pēdējās nedēļās dalījušies ar savu pazudušo kaķu fotogrāfijām un novērošanas kameru videoierakstiem, kuros redzams vīrietis, kas pievilina dzīvniekus prom no mājām. Viens no šādiem gadījumiem ir Vestminsteras iedzīvotājas Evas Korlūvas kaķis vārdā Kluber, kuru no mājas priekšpagalma aizveda martā. Kaķis vēlāk tika atdots īpašniecei, un Akosta tiek izmeklēts arī šajā lietā.