Foto: AFP/ SCANPIX/ LETA

Sestdien Latvijā jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi gandrīz 7000







Sestdien Latvijā konstatēti 6860 jauni Covid-19 gadījumi, kas ir par 2766 mazāk nekā piektdien, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

No 6860 atklātajiem inficēšanās gadījumiem 2923 sirgstošie nebija vakcinēti vai vakcinācijas kursu pabeiguši, savukārt 3937 bija vakcinēti. Kopumā sestdien veikti 17 535 Covid-19 izmeklējumi.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir palielinājies no 4250,7 līdz 4500 gadījumam uz 100 000 iedzīvotāju, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem sasniedzis 39,1%.

Saņemti ziņojumi par sešiem mirušajiem, no tiem viens cilvēks bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi – vecumā no 80 līdz 89 gadiem un viens – vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

No sešiem mirušajiem pieci bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet viena persona bija vakcinēta.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 4868 ar Covid-19 inficēti cilvēki.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākumā šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 388 989 cilvēkiem.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī kopējais Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās palielinājies no 753 līdz 809, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

Diennaktī slimnīcās ievietoti 88 pacienti, savukārt 22 izrakstīti.

No stacionētajiem pacientiem 733 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, savukārt 76 – ar smagu slimības gaitu.