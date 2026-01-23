Pexels.com

Sievietes atzīstas – 10 vīriešu ieradumi, ar kuriem ir gandrīz neiespējami sadzīvot 0

LA.LV
21:31, 23. janvāris 2026
Veselam Mīlestība

Dzīve kopā ar partneri prasa pacietību, kompromisus un savstarpēju sapratni. Taču pat tad, ja starp jums valda mīlestība un vēlme būt kopā ilgtermiņā, ikdienas paradumi var kļūt par nopietnu pārbaudījumu attiecībām.

Kokteilis
“Šīs sāpes nevar izstāstīt, ne reizi vien esmu mēģinājis izdarīt ļaunāko!” Atis Ieviņš par sievas neuzticību 56
Kokteilis
PSRS laiku mode: 6 neglītākās lietas padomju sievietes garderobē 1
Kokteilis
Viņķelei šodien pirmā darba diena! Zināms, cik liela būs viņas alga jaunajā amatā
Lasīt citas ziņas

Pāreja no dzīves vienatnē uz kopdzīvi ar citu cilvēku reti kad ir vienkārša. Dzīve ar vīrieti nereti prasa īpašu savaldību – un ne tāpēc, ka viņš būtu slikts cilvēks, bet gan tāpēc, ka atkārto vienus un tos pašus ieradumus, kas sievietes mēdz tracināt. No sīkām neuzmanības lietām līdz empātijas trūkumam – tieši tas ikdienu mājās var pārvērst par bumbu ar laika degli.

Mērķis nav kritizēt vīriešus, bet gan palīdzēt saprast, kāpēc noteikti ieradumi ir tik grūti panesami. Un, ja tu šobrīd dzīvo kopā ar partneri, iespējams, šis saraksts palīdzēs saprast – tu neesi viena savā pieredzē.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps paziņo, ka NATO karavīri Afganistānā nav cīnījušies – pat princis Harijs nespēj palikt vienaldzīgs
“Emu neatlaidīgi cēlis trauksmi…” Kulbergs reaģē uz politiķu “negaidīto” atklāsmi par nežēlīgi dārgajiem apkures rēķiniem
Ukrainai lūgs atteikties no Donbasa – itāļu laikraksts atklāj, kas tiks piedāvāts pretī

10 vīriešu ieradumi, ar kuriem ir gandrīz neiespējami sadzīvot

1. Viņi nekad nesakopj aiz sevis

Vidēji sievietes ēdiena gatavošanai, mājas uzkopšanai un veļas mazgāšanai velta apmēram 1 stundu un 20 minūtes dienā, no kurām trešdaļa aiziet tieši tīrīšanai. Vīrieši šiem darbiem velta ievērojami mazāk laika – aptuveni pusstundu, no kuras tikai 10 minūtes tiek atvēlētas uzkopšanai.

Dzīvot kopā ar vīrieti, kurš nespēj vai nevēlas nomazgāt traukus, salocīt drēbes vai noslaucīt izlietni pēc skūšanās, ir ārkārtīgi nogurdinoši. Dažiem piemīt teju apbrīnojama spēja radīt nekārtību, to pat neapzinoties. Viņi var paiet garām pašu radītai nekārtībai, it kā tā nemaz neeksistētu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Cik vīriešu ir uz vienu sievieti Latvijā? Dati par dzimumu sadalījumu pērn atklāj interesantu tendenci
Veselam
Šis jāzina visiem vīriešiem! Pazīmes, kas liecina, ka ir problēmas ar prostatas veselību
Kokteilis
8 stereotipi, kas bojā vīriešu dzīves pēc 40 gadu vecuma
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.