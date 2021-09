Foto: Shutterstock

Šī diena tev var sagādāt daudz rūpju, bažu un uztraukumu! Horoskopi 19.septembrim Ieteikt







Auns

Izskatās, ka tavi plāni šodien mainīsies, lai kā tu arī tam pretotos. Neizbēgami zvaigznes ietekmēs tavu dienu un, visticamāk, citādi, nekā tu domā.

Vērsis

Ja tu nezini, kā iztērēt naudu, vienmēr ir tādi, kas tev to itin mierīgi pateiks priekšā. Protams, izvēle ir tava – klausīt viņus vai ne.

Dvīņi

Maini savu šodienas rīcību, atkarībā no apstākļiem. Pielāgojies tiem! Nekas nav akmenī cirsts un jo ātrāk to sapratīsi, jo labāk tev pašam.

Vēzis

Šī diena var paiet kādās gaidās un tās būs sākušās jau vakar. Ja tu vēlies iepirkties, iegādāties kaut ko jaunai garderobei, dari to šodien – veiksmīga diena!

Lauva

Šodien tev labāk neriskēt, neuzņemties nekāda veida riskus – ne šā brīža, ne nākotnes. Tu cietīsi neveiksmi un tas būs tev ļoti sāpīgi.

Jaunava

Šī diena tev var sagādāt daudz rūpju, bažu un uztraukumu. Tā rezultātā, tu būsi nervozs un tādus padarīsi arī savus līdzcilvēkus.

Svari

Apkārtējie no tevis visu dienu kaut ko pieprasīs un tevi tas ne pa jokam kaitinās. Var gadīties strīds uz līdzenas vietas. Par ne par ko.

Skorpions

Tu tiecies šodien visu izdarīt pēc iespējas ātrāk un sev ērtāk, bet jābūt gatavam, ka viss tā gluži var nenotikt, kā tu plāno. Labi tas ir vai ne pārāk – to rādīs laiks.

Strēlnieks

Sāc labāk kustēties, jo šodien tu būsi lēnīgs un daudz ko vari nokavēt. Tas, protams, kaitinās tavus līdzcilvēkus. Tev jābūt uz to gatavam.

Mežāzis

Tu esi radis no dzīves prasīt pārāk daudz. Šodien nav īstā dienas no kāda kaut ko pieprasīt – tu nedabūsi neko. Un, jo vairāk jautāsi, jo mazāk saņemsi. Novērtē to, kas tev ir!

Ūdensvīrs

Šodien tu vari “uzķerties” uz kādas idejas, par kuru pirms tam nekad nebūsi domājis. Vienīgais, ko tev šajā sakarā var ieteikt – esi kritisks, izvērtē savas spējas un iespējas.

Zivis

Tev šodien jāizvēlas vienkāršs, mierīgs dienas plāns, citādi tu neizdarīsi neko un pat vēl vairāk – sabojāsi to, kas tev jau ir.