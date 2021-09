Foto: Shutterstock

Varat sagaidīt kādu situāciju vai notikumu, kas jūs mazliet izsitīs no līdzsvara! Horoskopi no 16. līdz 22. septembrim Ieteikt







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Uz mēneša vidu enerģija samazināsies, liekot paskatīties uz situācijām no cita skatpunkta, saprast savas emocijas. Labs laiks, lai izrevidētu emociju plauktiņus un atbrīvotos no negatīvās jūtu bagāžas. Pārskatiet plānus un mērķus karjeras jomā, par to, ko tiešām vēlaties dzīvē darīt.

Vērsis

Spēcīgs mēnesis visās izpausmēs. Svarīgs laiks komunikācijai, sarunām, biznesa/karjeras jautājumiem. Daudz tikšanos vai pārrunu rakstiski, ziņu apjoms var krietni iztukšot spēku rezerves, tāpēc atrodiet laiku arī sev. Labs brīdis mājas remontam vai jaunu mēbeļu iegādei, kā arī kopīgām nodarbēm ar ģimeni un radiniekiem. Īpašu uzmanību pievērsiet bērniem.

Dvīņi

Dvīņu zīmes pārstāvjiem jāliek uzsvars uz mājām, ģimeni, uz sevi un savu pašsajūtu. Mēneša otrajā vai trešajā nedēļā varat sagaidīt kādu situāciju vai notikumu, kas jūs mazliet izsitīs no līdzsvara, harmonijas. Taču nekrītiet panikā, paskatieties uz situāciju skaidru skatienu, bez pārlieku lielām emocijām. Un jūs pamanīsiet cēloni un arī risinājumu. Labs laiks, lai sakārtotu savus jautājumus par nākotni, dzīves virzienu, kur vēlaties iet.

Vēzis

Prāta spējas būs nepārspējami augstas – analizēt, izprast, saprast. Enerģiski dosieties visos ikdienas uzdevumos, projektos, darbos. Liekas, nekas jūs nevarēs apturēt. Septembra otrajā pusē ieraudzīsiet kādu situāciju pavisam citā gaismā, kas mainīs visu līdz šim ierasto kārtību. Labs laiks reklamēt savu biznesu, iegūt jaunus draugus, paziņas, katrā ziņā būt sociāli aktīvam.

Lauva

Kad pēdējo reizi pievērsāt uzmanību savam hobijam vai vaļaspriekam un ar aizrautību to darījāt? Ir laiks pievērsties saviem īpašajiem un klusajiem talantiem, varbūt tie var pārvērsties par jūsu turpmāko ienākumu avotu. Profesionālajā jomā jums atvērsies jauni apvāršņi, jaunas durvis un jaunas iespējas. Izmantojiet! Neļaujiet satraukumam un bailēm ņemt virsroku!

Jaunava

Septembris būs pārbaudījums gan jums, gan citiem, kas ar jums saskaras ikdienā. Ambīcijas lielas, iedvesma iedegs acīs uguni kaut kur doties, kaut ko jaunu darīt, sasniegt, pamēģināt. Ir laiks ieklausīties arī savā sirdī, nevis tikai ar prātu izsvērt plusus un mīnusus katram solim. Sirds šobrīd jūs aicinās pilnīgi pretējā virzienā, kas prātam varētu likties gaužām nepareizi, taču jūs pamēģiniet ieklausīties un pamanīt iespējas.

Svari

Atbildības sajūta vispārākajā pakāpē, jums tā mazliet jāsamazina, lai pazeminātu spriedzes līmeni sevī. Pamēģiniet atrast vidusceļu starp pareizi, kā ir noteikumos, un to, kā jūtat, ka ir pareizi. Profesionālajā jomā mēģiniet strādāt, ar mīlestību veicot savus pienākumus. Labs laiks un iespējas uzlabot savu finansiālo situāciju.

Skorpions

Pievērsiet uzmanību karjerai un ilgtermiņa vīzijai profesionālajā jomā. Jūs nevarat mainīt cilvēkus, taču varat mainīt veidu, kā jūs uz viņiem skatāties un kā vērtējat. Pamainiet objektīvu, caur kuru lūkojaties uz pasauli. Pamanīsiet daudz ko jaunu!

Strēlnieks

Šomēnes daudz domāsiet par savām vērtībām, idejām, domām, arī uzskatiem un jūtu pasauli. Gribēsiet izprast, vai viss ir saskaņā un harmonijā. Mēneša vidū varat saņemt kādus jaunumus vai izmaiņas karjeras un statusa jomā dzīvē. Lielisks laiks, lai sapņotu par it kā neiespējamām lietām, sapņiem, jo tieši šobrīd Visums jums uz to visu atbildēs: “Un kāpēc gan ne?!” Esiet maksimālisti un sapņojiet lielus sapņus!

Mežāzis

Daudz laika un emociju veltīsiet attiecību jautājumiem, liekas, tur koncentrēsies visa jūsu ikdiena, it kā cita nekā dzīvē nebūtu. Iedziļinieties ne tikai ikdienas jautājumos, bet arī palūkojieties uz visu no attāluma, lai pamanītu kopbildi, lai ieraudzītu to, ko varbūt neredzējāt. Šomēnes varat apsvērt ideju sākt kādas mācības vai doties atpūtas braucienā.

Ūdensvīrs

Kāda ir mana dzīve, un kādu es to vēlos turpmāk? Filozofiskas pārdomas gandrīz visa mēneša garumā. Lai arī parasti esat vēss un akmensciets emociju izpausmēs, ir laiks izvilkt savu sirdi un jūtas laukā no saldētavas. Neturiet neko pie sevis, esiet atklāti. Tas atvieglos gan jūs, gan apkārtējos. Ja ir jāiegūst kāda piedošana vai jāatvainojas, dariet to. Šis mēnesis jums īpaši liks piedomāt par emociju pasaules dziedināšanu.

Zivis

Nesteidziniet laiku, ļaujiet tam plūst. Arī tad, ja liekas, ka tas ir apstājies. Jums ir jāielūkojas sevī, nevis jāmeklē atbildes ārpusē. Atrodiet motivāciju rītdienai sevī, tā tur sen jau gaida. Neatlieciet nevienu jautājumu vēlākai izskaidrošanai vai atrisināšanai. Dariet visu šeit un tagad, lai nesabojātu attiecības ar cilvēkiem. Uzticieties sev un tikai sev – jūs pats sev esat vislabākais skolotājs un padomdevējs!