Šī diena var izrādīties diezgan sarežģīta… Horoskopi 18.oktobrim







Auns

Atšķirības starp tevi un pārējo cilvēci šodien būs spilgtākas nekā jebkad agrāk. Centies pārliecināties, ka tavā gadījumā tām nav negatīva rakstura.

Vērsis

Šī diena var izrādīties diezgan sarežģīta. Tu vari rast atbalstu un sapratni no draugiem vai ģimenes – atkarībā no situācijas. Izvairies no saskarsmes ar nepazīstamiem cilvēkiem – viņiem šodien var rasties nepareizs priekšstats par tevi.

Dvīņi

Dienu jāpavada kopā ar draugiem. Viņi būs jaukāki nekā jebkad agrāk, un tev nebūs jānožēlo šis laiks, jo tas būs brīnišķīgs un arī atmiņas par to paliks tieši tādas.

Vēzis

Ģimene un draugi šodien vēlēsies ar tevi pavadīt vairāk laika. Neliedz viņiem savu uzmanību un mīlestību.

Lauva

Tev jābūt koncentrētam un gatavam tūlītējai rīcībai. Būs jāpieņem atbildīgi lēmumi.

Jaunava

Tev nevajadzētu paļauties uz personīgiem sakariem, tie var tevi pievilt. Centies savus plānus neizpaust publiski – jo vēlāk tu to nožēlosi.

Svari

Šodien visaugstāko baudas pakāpi tev spēs sagādāt tikai apziņa par veiksmīgi pabeigtu lietu. Tev noteikti ir iespējas to izdarīt, tāpēc dodies tik uz priekšu.

Skorpions

Tev nāksies uzņemties boksa maisa lomu. Tev izdosies trāpīties starp diviem cilvēkiem, kuri ir ļoti sliktās attiecībās. Un tu saņemsi sitienus no abām pusēm.

Strēlnieks

Šodien tev būs ļoti liels kārdinājums visus pienākumus aizmirst un vienkārši labi pavadīt laiku. Diemžēl tev diez vai tas izdosies. Tev tiks uzticēta diezgan liela atbildība.

Mežāzis

Iespējams, ka tu vēlies pārāk daudz un, raksturīgi sev – uzreiz. Šodien ir vērts pārdomāt savas ambīcijas un varbūt kaut kādā veidā tās “mīkstināt”. Protams, ne uz ilgu laiku.

Ūdensvīrs

Šo dienu centies plānot, un savos plānos ievērot visu, ko esi iecerējis. Improvizācijas risinājumi šodien nebūs pārāk veiksmīgi.

Zivis

Šodien priekšplānā izvirzīsies ģimene un tās vajadzības. Tomēr dīvainā kārtā tas netraucēs tev strādāt, bet gan drīzāk pat veicinās tavu darba entuziasmu.