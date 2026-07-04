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Ilustratīvs attēls
Foto. pexels-holger-schue

Šie ziedi atņem spēku un veselību: 5 augi, kurus labāk nestādīt mājas tuvumā 0

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Dārzs

Pirms dekoratīvo augu stādīšanas pie mājas ir vērts rūpīgi izvērtēt ne tikai to izskatu, bet arī iespējamo ietekmi uz veselību un vidi. Lai gan dārzs parasti tiek veidots kā atpūtas un harmonijas vieta, daži augi var radīt negaidītus riskus – sākot no ādas kairinājuma līdz pat toksiskām reakcijām vai spēcīgai smaržai, kas izraisa galvassāpes.

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Tāpēc speciālisti un dārzkopības avoti iesaka būt īpaši uzmanīgiem ar noteiktām sugām, kuras, lai arī skaistas, var nebūt piemērotas stādīšanai tieši mājas tuvumā, īpaši, ja ģimenē ir bērni vai mājdzīvnieki.

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