Kremlis, Maskava. Krievija EPA/MAXIM SHIPENKOV

“Šīm valstīm – Latvijai, Lietuvai un Igaunijai – nav jāeksistē!” Maskavā notikusi liela pseidozinātniska konference, kurā piedalījušies arī Latvijas pārstāvji. Runātais šokē! Ieteikt







Neskaitāmi cilvēki soctīklos jau dalījušies ar @Marats Kasems apkopojumu par pagājušā nedēļā Maskavā notikušu lielu pasākumu, kurā apspriestās tēmas pārsteidz visnepatīkamākajā nozīmē.

Marats izveidojis apopojumu gan teksta, gan video formātā, pie tā cilvēki atzīmē valsts drošības iestādes, lūdzot reaģēt uz izskanējušo.

Bet kas tad īsti notika?

Pagājušajā nedēļā Maskavā notika liela pseidozinātniska konference “Krievu etnocīds Baltijas valstīs”, ko organizēja “NVS valstu institūts”. Šīs iestādes direktors ir odiozais krievijas valsts domes deputāts Konstantīns Zatuļins.

Marats zina, ka “uz šo sapulci bija ieradušies visas Latvijas “fantastiskās būtnes”: akvalangists Pankratovs, suteners Samuļs, blogeris Mamikins, pseidovēsturnieks Gusevs, krievijas drošības dienestu virsnieks Simindejs, neveiksmīgais dzejnieks Vadims Avva (Aleksejevs), noziedzīgās organizācijas “Baltijas antifašisti” vadītājs Vasiļjevs, Rīgas aktīvists Muļivanovs un, protams, Aleksandrs Gapoņenko.

Šie kungi trīsarpus stundas aizraujoši diskutēja par to, kā viņi plāno okupēt Latviju, kas tieši nogalinās latviešus (to viņu sapratnē izdarīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tagad cīnās orku pusē Ukrainā), kādos rezervācijas būtu labi ievietot latviešus, kā krievi visiem aizliegs runāt latviski, kāda ideoloģiskā bāze jāsagatavo pāris gadus pirms krievijas intervences un daudzas citas lietas.

Es šo šausmu noskatījos pilnībā un saīsināju viņu konferenci līdz trīsarpus minūtēm, lai jums arī rastos iespaids par to.

Organizatori konspirācijas dēļ neievietoja YouTubā pilnu šī pasākuma ierakstu. Viņi no tā izņēma Rīgā dzīvojošā Gapoņenko runu.

Arī no oficiālās institūta vietnes viņi izņēma Muļivanova pieminēšanu, kurš bija ieradies no Rīgas un, iespējams, jau ir atgriezies mājās.

Tomēr tas, kurš meklē, vienmēr atradīs.

Man viss ir skaidrs ar šo bandu, kas vēlas pusi no mums nogalināt un pārējos padarīt par vergiem.

Es arī saprotu, kāpēc krievija maksā par šiem pasākumiem un pēc tam saka, ka krievi ir vismiermīlīgākā tauta pasaulē.

Mēs esam daudzkārt teikuši, ka krievu valoda ir pārvērtusies par ieroci.

Es nesaprotu tikai divas lietas:

1. Kāpēc cilvēks, kurš nodrošina brutālas kara darbības teorētisko pamatu, ir šo konferenču ideologs un koncepciju autors, vēl nav arestēts?

2. Kāpēc Gapoņenko ir pieslēgts tiešsaistē no Rīgas, bet viņa dzīvokļa durvis netiek uzlauztas līdz raidījuma beigām?

3. Kāpēc tādi cilvēki kā Muļivanovs klusi apmeklē šīs FSB organizētās konferences un pēc tam atgriežas Rīgā un mierīgi dzīvo mūsu vidū?

Vai tas tiešām ir normāli?”

❗️UN TAGAD PAVISAM NOPIETNI! Pagājušajā nedēļā maskavā notika liela pseidozinātniska konference “Krievu etnocīds Baltijas valstīs”, ko organizēja “NVS valstu institūts”.

Šīs iestādes direktors ir odiozais krievijas valsts domes deputāts Konstantīns Zatuļins. Uz šo sapulci bija… pic.twitter.com/x6PesJ02aD — Marats Kasems 🇱🇻 🇪🇺 (@MaratQasem) February 11, 2025