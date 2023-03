Publicitātes foto

Iesoļojot jaunajā sezonā, ir pienācis laiks padomāt par garderobes atjaunināšanu, un viens no labākajiem veidiem, kā to izdarīt, ir pievienot dažus jaunus apavu pārus. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties kedas, zābakus vai sandales, šajā sezonā ir daudz modernu iespēju, no kurām izvēlēties. Zemāk aprakstīsim dažas no populārākajām apavu tendencēm šajā sezonā, būs arī daži stila ieteikumi, kas palīdzēs jums tās maksimāli izmantot. Mūsdienās apavi internetā ir plaši pieejami, tā ir lieliska iespēja iepazīties ar preci un iegādāties to.

Kādus apavus izvēlēties šai sezonai?

Botas ar biezajām zolēm: kuplās botas jau dažas sezonas ir populāra izvēle, un pagaidām viss liecina, ka tās ir iecienīta prece. Šajā sezonā meklējiet kuplās botas greznās un drosmīgās krāsās, izvērtējiet arī stilus ar metāliskiem akcentiem vai izteiktām platformas zolēm. Stila ieteikums: savienojiet tās ar apgrieztiem džinsiem vai biksēm, lai izceltu apavus un veidotu līdzsvarotu siluetu. Lai iegūtu drosmīgāku izskatu, mēģiniet tos savienot ar midi svārkiem vai kleitu.

Rietumu jeb kovboju zābaki: Rietumu stila iedvesmotie zābaki šosezon atgriežas, un daudzi dizaineri piedāvā savu redzējumu par klasisko kovboju zābaku ārieni. Meklējiet sev tādus ar smailiem purngaliem, zemiem papēžiem un sarežģītām šuvēm vai rotājumiem. Kombinēšanas ieteikums: Rietumu zābaki lieliski izskatās kopā ar šauriem džinsiem vai legingiem, kā arī ar midi vai maxi svārkiem. Lai iegūtu modernāku izskatu, mēģiniet tos nēsāt kopā ar midi vai maxi kleitu.

Gladiatoru sandales: Gladiatoru sandales ir mūsu vasaras pamata vajadzība, taču šajā sezonā tās ir krietni atjauninājušās, iegūstot jaunas formas un nianses. Meklējiet sev stilus ar kvadrātveida purngaliem, apvelkamām potītes siksnām vai rotājumiem, piemēram, pērlītēm vai kniedēm. Stila ieteikums: Šīs sandales lieliski izskatās kopā ar šortiem vai svārkiem, taču tās var arī valkāt kopā ar kombinezonu vai platām biksēm.

Iešļūcenes (mules): Mūļi ir vēl viena apavu tendence, kas ir bijusi populāra jau dažas sezonas, un tās joprojām ir ļoti pieprasītas. Šajā sezonā meklējiet tās sulīgās krāsās ar unikālām detaļām, piemēram, izgriezumiem vai bantēm, vai ar kupliem platformas papēžiem. Stila ieteikums: Mules ir universāli apavi, kurus var nēsāt gan formālos, gan neformālos apstākļos. Mēģiniet tos savienot ar šauriem džinsiem un žaketi, lai iegūtu neformālu darba tērpu, vai ar midi svārkiem un blūzi, lai iegūtu glītāku veidolu.

Armijas zābaki: Armijas zābaki ir praktiska un stilīga izvēle aukstākiem gada mēnešiem. Meklējiet tādus ar platformu, šņorējamus un ar gadžetiem, piemēram, sprādzēm vai rāvējslēdzējiem. Stila ieteikums: armijas zābaki lieliski izskatās kopā ar šauriem džinsiem vai legingiem, kā arī ar midi vai maxi svārkiem. Lai iegūtu izteiksmīgāku izskatu, mēģiniet tos savienot ar ādas jaku vai liela izmēra džemperi.

Calvin Klein: Īpaši iesakām pievērst uzmanību šī zīmola preču klāstam. Šajā sezonā tās ir īpaši stilīgas un izteiksmīgas.

Nebaidieties eksperimentēt!

Neatkarīgi no jūsu stila, šajā sezonā neapšaubāmi atradīsies kāda apavu modes tendence, kas jums noteikti būs piemērota. Apavi internetā ir pieejami daudz un dažādi, ir daudz iespēju, no kurām izvēlēties, sākot no platformas botām līdz gladiatoru sandalēm. Eksperimentējiet un izmēģiniet dažādus apavus, tad jūs uzzināsiet, kas jums ir vispiemērotākais. Galvenais – nebaidieties izkāpt no savas komforta zonas un izmēģināt kaut ko jaunu! Starp citu, iesakām arī pie viena izvēlēties sev labu vīriešu rokaspulksteni: Kā izvēlēties ideālo rokaspulksteni? 3 noderīgi padomi vīriešiem.