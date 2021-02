Foto: SHUTTERSTOCK

Ja veikalā gadās skāde: vai izdevumi par preci jāsedz pircējam? Ieteikt 3







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Kā rīkoties, ja veikalā nejauši sasit kādu produktu vai lietu? Vai klientam jāsedz sabojātās preces cena?

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) pārstāve Santa Zarāne stāsta, ka mēdz būt gadījumi, kad cilvēki vēršas PTAC, jo komersants licis viņiem samaksāt par sabojāto preci, kaut klients uzskata, ka viņam tas nebūtu jādara. Jautājums saistīts ar zaudējumiem un risināms starp klientu un komersantu. Ja to neizdodas nokārtot sarunu ceļā, tas darāms civiltiesiskā kārtībā tiesā. “Šādās situācijās gan vienmēr mudinām potenciālajam pircējam ar pārdevēju savstarpēji vienoties, ņemot vērā apstākļus un to, kāpēc prece ir sabojāta. Ja, piemēram, veikalā nav pietiekami platas ejas vai preces saliktas ļoti blīvi, kā dēļ, nejauši ejot garām, kaut kas nokrīt zemē un saplīst, jāsaprot, ka tā gluži nebūtu patērētāja vaina. Komersantiem būtu jāsavieto preces tā, lai tās nevar tā vienkārši, garām ejot, nogāzt un sabojāt. Savukārt patērētājam no savas puses jācenšas būt uzmanīgam pret pārdodamajām precēm,” skaidro PTAC pārstāve.

Ja negadījums tomēr noticis, viss atkarīgs no tā, cik miermīlīgi iespējams savstarpēji komunicēt. To savukārt visbiežāk nosaka sabojātās preces vērtība – jo dārgāka saplīsusī prece, jo spraigāka mēdz būt abu iesaistīto pušu savstarpējā atbildības robežu skaidrošana. Parasti pārtikas veikalos šādās situācijas problēmas izdodas atrisināt, lielāki konflikti rodas dārgāku preču bojājumu gadījumos. Tad viens no variantiem ir izsaukt uz notikuma vietu policiju, lai tā fiksētu notikušo faktu un apstākļus. Savukārt to, kuram zaudējumi būs jāsedz, noteiks tiesa.

“Ja tā nav bijusi ļaunprātīga rīcība, kuras rezultātā tiek bojāta veikala prece, mēs neprasām mūsu klientiem atlīdzināt radušos zaudējumus veikalam,” informē veikalu Rimi pārstāve Elīna Šakirova. Par saplēsto preci gan lūdz painformēt veikala darbiniekus, lai viņi varētu noorganizēt telpu uzkopšanu pēc negadījuma. Savukārt Maxima Latvija pārstāve Liene Dupate-Ugule norāda – arī veikalos Maxima situācijās, ja tiek bojāta prece, kas atrodas veikala plauktā vai atsevišķā zonā, par to atbildību uzņemas veikals, protams, ja tā nav bijusi ļaunprātīga rīcība.