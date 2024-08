Foto: Ekrānuzņēmums no sociālo mediju platformas “X”/@MartaKotello

Sociālo mediju platformā “X” arhitekte un Grīziņkalna apkaimes biedrības pārstāve Marta Kotello dalījusies ar jauno tramvaja pieturu Rīgā, uzslavējot tās pieeju un dizainu, integrējot pieturu jaunbūvē.

Viņa raksta: “Skaistākā tramvaja pietura,” izsakot komplimentus pieturas arhitektam, viņa komandai un pasūtītājam. “Tik ļoti vajadzīgas šādas, privāto virzītas iniciatīvas, bet bez šķēršļu likšanas no pilsētas puses.”

Pēc viņas domām, pieturai ir skaista pieeja un dizains – taupot ietvi, tramvaja pieturas sēdekļus un nojumi, integrējot ēkā.

Skaistākā tramvaja pietura🤎 Komplimenti @bajars komandai un pasūtītājam.

Tik ļoti vajadzīgas šādas, privāto virzītas, iniciatīvas, BET bez šķēršļu likšanas, no pilsētas puses🙏🏻 pic.twitter.com/K2GTOJJDQI — Marta Kotello (@MartaKotello) August 21, 2024

Tikmēr vairums citu sociālā tīkla lietotāju ir pretējās domās – pietura nav praktiska.

“Atvainojiet, tas tikai izskatās labi. Bet nesargā ne no saules, ne no lietus, ne vēja un sniega. Bet, it sevišķi lietū un stiprā snigšanā transports kavējas un, ja nedzīvo centrā, to var nākties gaidīt pat ļoti ilgi,” tā raksta Frederiks Ozols.

Skarbāk izsakās cits lietotājs vārdā Reinis. Viņš lakoniski raksta: “Vispār jau mēsls.”

Lūk, vēl citi viedokļi!

“Ja pareizi saprotu, tad lietus un sniega ūdeņu notece notiek gar ēkas sienu tajā šķirbā? Tieši sēdošajiem uz mugurām! Otrkārt, pieturvietu nojumēm nav jabūt skaistām, bet praktiskām, – tām jāpasargā no nokrišņiem un sānu vēja. Kārtējā bezjēdzīgi izpļekarētā nauda par “skaistumu”.”

“Slīpums ir uz sienas pusi un, cik var saprast no bildes, nekādu ūdens noteci nemana. Tātad konstrukcija lietus laikā nodrošinās ūdens nogādi tieši aiz apkakles sēdošajiem.”

“Tīri par praktisko – es pamēģināju tur pastāvēt. Lietus laikā tas segums no lietus – emm, liek uzdot jautājumu – cik ļoti cilvēks būs pasargāts no lietus, tiešām.”

“Skaisti? Varbūt. Praktiskums – nulle. Jumtam varēja netēreties, jo nekāda labuma no tā jumta.”

“Soliņi derēs bomžiem gulēšanai. Eiropā esot divvietīgi soliņi, tad pārtraukums, tad atkal divvietīgais, lai tur nevarētu gulēt. Un bez sānu aizsega – nekam nederīga pietura.”

“Daudz labāk kā pie Bērnu Pasaules, Merķeļa ielas un 100 citām tramvaja pieturām. Ir labi.”

“Jumtiņu praktiskais noderīgums diskutabls, bet soliņi gan feini.”

“Katram ir sava izpratne par skaistumu. Man liekas ka tā nav ne pietura, ne skaista, ne praktiska. Drīzāk kaut kāda muļķošanās.”

Atvainojiet, tas tikai izskatās labi. Bet nesargā ne no saules, ne no lietus, ne vēja un sniega. Bet, it sevišķi lietū un stiprā snigšanā transports kavējas un, ja nedzīvo centrā, to var nākties gaidīt pat ļoti ilgi. — Frederiks Ozols (@incaustum) August 21, 2024

vispār jau mēsls☝🏻 — Reinis Priede (@priede_rei15782) August 21, 2024

Ja pareizi saprotu, tad lietus un sniega ūdeņu notece notiek gar ēkas sienu tajā šķirbā? Tieši sēdošajiem uz mugurām! Otrkārt, pieturvietu nojumēm nav jabūt skaistām, bet praktiskām, – tām jāpasargā no nokrišņiem un sānu vēja. Kārtējā bezjēdzīgi izpļekarētā nauda par "skaistumu". — Juris Visockis (@VisockisJuris) August 21, 2024

Slīpums ir uz sienas pusi un, cik var saprast no bildes, nekādu ūdens noteci nemana. Tātad konstrukcija lietus laikā nodrošinās ūdens nogādi tieši aiz apkakles sēdošajiem👍 — Artūrs Zvejsalnieks (@AZvejsalnieks) August 21, 2024

Tīri par praktisko – es pamēģināju tur pastāvēt. Lietus laikā tas segums no lietus – emm, liek uzdot jautājumu – cik ļoti cilvēks būs pasargāts no lietus, tiešām. — AE 💙💛 (ansis.bsky.social) (@AnsisEgle) August 21, 2024

Skaisti? Varbūt.

Praktiskums – nulle.

Jumtam varēja netēreties, jo nekāda labuma no tā jumta. — Briidis (@Briidis) August 21, 2024

Soliņi derēs bomžiem gulēšanai. Eiropā esot divvietīgi soliņi, tad pārtraukums, tad atkal divvietīgais, lai tur nevarētu gulēt. Un bez sānu aizsega – nekam nederīga pietura. — floksis (@floksis1) August 21, 2024

Daudz labāk kā pie Bērnu Pasaules, Merķeļa ielas un 100 citām t-pieturām.

Ir labi. — Laila Anna (@LailaAnna) August 21, 2024

Jumtiņu praktiskais noderīgums diskutabls, bet soliņi gan feini 🙂 — Krista 🇱🇻🇺🇦 (@qrikky) August 21, 2024

Katram ir sava izpratne par skaistumu. Man liekas ka tā nav ne pietura, ne skaista, ne praktiska. Drīzāk kaut kāda muļķošanās. — Kristaps Valdmanis (@SkaldersKV) August 21, 2024

