Skatītājs: Vai ukraiņi nevar palaist kārtīgu "lapseņu pūzni" uz Krimas tiltu?







Kāds TV24 raidījuma “Aktuālais par karadarbību Ukrainā skatītājs interesējas: ja Krievija gatavojas triecieniem pa Ukrainas kritisko infrastruktūru, vai ukraiņi nevar palaist kārtīgu “lapseņu pūzni” uz Krimas tiltu?

NBS majors, Zemessardzes štāba priekšnieks Jānis Slaidiņš atgādina, ka pret Krimu jau ik pa brīdim tiek vērsti triecieni.

Viņš pieļauj, ka, iespējams, ir nostrādājusi Ukrainas informatīvā operācija, sakot, ka Krievija arī netiks cauri sveikā, ja vērsīs savus uzbrukumus pret Ukrainas kritisko infrastruktūru.

“Es domāju, ka ukraiņi ir kaut ko izdomājuši,” Slaidiņš atzīst.

Jau vēstīts, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukraina šoziem ne tikai aizsargāsies, bet arī dos atbildes triecienus Krievijai, ja tā sāks jaunu gaisa uzlidojumu kampaņu pret Ukrainas energosistēmu.



























































Sprādzieni Kijivā. (Brīdinām, ka attēlos ir nepatīkami skati)

“Mēs gatavojamies teroristu uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai. Šogad mēs ne tikai aizsargāsimies, bet arī atriebsimies,” paziņoja Zelenskis.

“Ienaidnieks to labi zina. Vispirms viņi izveda floti no Krimas, tagad viņi arī savu aviāciju pārvieto tālāk no mūsu robežām,” piebilda Zelenskis.

Pagājušajā ziemā miljoniem ukraiņu saskārās ar plašiem elektroenerģijas padeves pārtraukumiem un citiem traucējumiem, kad Krievija ar raķetēm un droniem uzbruka enerģētikas objektiem. Kijiva bažījas, ka šoziem varētu atkārtoties līdzīga situācija, jo

Krievijas spēki uzkrāj raķetes, lai ar tām dotu triecienus Ukrainas enerģētikas objektiem nākamajos ziemas mēnešos.

Kijiva ir aicinājusi savus sabiedrotos ārvalstīs atbalstīt tās pretgaisa aizsardzības sistēmas, lai novērstu pērnā gada triecienu atkārtošanos, kad miljoniem cilvēku palika aukstumā un tumsā uz ilgākiem laika periodiem.

“Aizsardzības ziņā mēs esam labākā stāvoklī nekā psgājušajā ziemā,” sacīja Zelenskis, tiekoties ar reportieriem Kijivā.

Viņš piebilda, ka varas iestādes ir uzbūvējušas vairāk bumbu patvertņu un palielinājušas palīdzības punktu skaitu, kur pilsoņi var sasildīties un uzlādēt tālruņus gaisa triecienu izraisītu elektroapgādes pārtraukumu gadījumā.

Zelenskis tomēr savā vakara uzrunā brīdināja, ka Ukrainai nav “simtprocentīgas aizsardzības” no Krievijas gaisa uzbrukumiem. “Tādām pilsētām kā Harkiva, tādiem apgabaliem kā Doneckas un Zaporižjas apgabali vajag vairāk [pretgaisa aizsardzības] sistēmu,” teica Zelenskis.

Viņš arī sacīja reportieriem, ka Rietumu noteiktās sankcijas Krievijai ir palēninājušas Krievijas raķešu ražošanu, bet Maskavas apgāde ir kaujas droniem ir “vairāk vai mazāk laba”.

“Ziema būs grūta, bet ne sliktāka par ieprieksējo,” sacīja Zelenskis.