Skolas direktora viedoklis par skolotāju apdāvināšanu mācību gada noslēgumā: "Sabiedrība ir morāli slima ar šīm dāvanām un pateicībām"







Tuvojoties mācību gada beigām, teju katrā skolasbērna ģimenē aktualizējas jautājums par dāvanām skolotājiem. Vai vajag? Cik dārgu? Ko pirkt? Vai to maz varam atļauties?

Savās pārdomās “TikTok” video par šo tēmu dalījies Valles pamatskolas direktors Jānis Viegliņš, kura viedoklis ir visai skarbs – viņš uzskata, ka sabiedrība ir nedaudz morāli slima ar šīm dāvanām un pateicībām.

Minētajā video direktoru iztaujā Ilze Dzene, kura norāda, ka tuvojas izlaidumu laiks, visiem cilvēkiem šķiet kaitinošs šis process. Teju katrā klasē ir kādi 5 superturīgi vecāki, kuri vēlas skolotājiem dāvināt ko lielu, bet ir arī kādi 5 vecāki, kuri vispār neko nevar atļauties. Tās ir kā zobu sāpes.

Jānis Viegliņš nesaprotot, kāpēc vispār kaut kam ir jāvāc kādas dāvanas, jo skolotāji saņem algu, strādā, labi dara savu darbi.

“Tā pateicības mānija, ka par to noteikti vēl kaut kas ir jādod (ir skolotāji, kas to gaida), manā skatījumā, to vajadzētu izskaust, tā ievieš nevienlīdzību,” norāda Valles skolas direktors.

Daudzbērnu ģimenēs, viņaprāt, tas viss var radīt pamatīgu nemieru, piemēram, ja viens bērns beidz 9., bet otrs – 12.klasi, tad sieva zvana vīram un saka, lai viņš darbā paliek pa nakti, jo vajag krāt naudu dāvanām.

Jānis Viegliņš norāda, ka katrs skolotājs un direktors zina, uz kurieni ir nācis, zina savu algu un ar to rēķinās.

“Šī pateicību lieta ir kaut kas arhaisks no dinozauru laikiem, tā tam nevajadzētu būt.”

