Ilustratīvs attēls Foto: Krzysztof Winnik/SHUTTERSTOCK

Skursteņslauķi: Centieni ietaupīt, nepareizi kurinot, var izmaksāt ļoti dārgi Ieteikt







Apdrošināšanas nozarē ugunsgrēks ir vispostošākais risks: ja pēdējos gados apdrošināšanas sabiedrība BALTA (PZU grupa) ik gadu par uguns izraisītām nelaimēm dzīvokļos un privātmājās izmaksājusi ap 2 miljoniem eiro, šogad šī summa pārsniegta jau septiņos mēnešos.

Drīz sāksies apkures sezona, un ēku īpašniekiem jāparūpējas par apkures sistēmu atbilstošu darba kārtību, lai to nepareiza lietošana neizraisītu ugunsnelaimi.

Par skursteņu tīrību sevišķi jārūpējas tiem, kas krāsnis kurina ar malku: tas būs īpaši aktuāli nākamās ziemas gaidās, cenšoties ietaupīt milzīgā energoresursu sadārdzinājuma apstākļos.

Netīrīti skursteņi var izraisīt postošas nelaimes

Netīrīti vai nekvalitatīvi skursteņi ik gadu ir iemesls simtiem postošu ugunsgrēku privātajā īpašumā ar nopietniem finansiāliem zaudējumiem un diemžēl arī ar letālām sekām.

Apsekojot nelaimes gadījuma vietu, ekspertiem bieži vien uzreiz ir skaidrs – no tā varētu izvairīties, ja vien mājas īpašnieks būtu savlaicīgi parūpējies par apkures sistēmas pārbaudi un dūmvada tehnisko apkopi.

Kā liecina pieejamā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informācija, ugunsdzēsēji ik gadu dodas uz vairāk nekā 500 izsaukumiem, kur dūmvados deg sodrēji.

Sadegot jebkuram cietajam kurināmajam, uz skursteņa iekšējās virsmas veidojas kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina apkures ierīces darbības efektivitāti, bet sliktākajā var izraisīt intensīvu degšanu. Tas var radīt plaisas visa mūrētā dūmeņa korpusa biezumā, ārējo apvalku ieskaitot, tādējādi paverot ceļu karstajām dūmgāzēm un liesmām uz degtspējīgām sienu, griestu un jumta konstrukcijām, kas var izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī visas ēkas aizdegšanos.

“Šī gada septiņos mēnešos esam saņēmuši apmēram tikpat daudz atlīdzību pieteikumu par ugunsgrēku rezultātā nodarītiem zaudējumiem kā pērn tādā pašā laika periodā, toties šogad izmaksāto atlīdzību summa par vairāk nekā 700 000 eiro jau pārsniedz visa pagājušā gada rādītājus.

Galvenokārt tas saistīts ar strauji augošām izmaksām būvniecības nozarē. BALTA pieredze rāda, ka biežākie ugunsgrēku iemesli ir elektroinstalācijas bojājumi, neuzmanīga rīcība ar uguni un nepareizi izbūvētas vai nolietojušās apkures sistēmas, bet daudzos gadījumos nelaimi varētu novērst arī atbildīgāka attieksme no māju īpašnieku puses, tajā skaitā regulāri nodrošinot skursteņa tīrīšanu un tā tehnisko pārbaudi un nenovietojot viegli uzliesmojušus priekšmetus blakus apkures sistēmām, piemēram, malku vai briketes pie pašas kurtuves. Lai apkures sezonu sagaidītu, bet, galvenais, arī pavadītu ar mierīgu sirdi, ir jāveic savlaicīga un regulāra dūmvada tehniskā stāvokļa novērtēšana un apkope.

Katram skurstenim atkarībā no tā materiāla un kurināmā veida ir savs ekspluatācijas termiņš. Laika gaitā tajos var veidoties mikroplaisas, kas apdraud ēkas drošību, un, regulāri veicot tā tehnisko novērtējumu, ir iespēja nelaimi novērst,” saka BALTA Īpašuma apdrošināšanas atlīdzību vadītājs Ainārs Puķe.

Visnetīrākais kurināmais – bērza malka

Aizdegoties degšanas produktiem – sodrējiem, darvai un kvēpiem, dūmvadā veidojas ārkārtīgi augsta temperatūra – aptuveni 1300 Co. Līdz ar sodrējiem sadeg arī dūmvads, radot risku aizdegties visai ēkai.

Lai tā nenotiktu, skursteņi ir regulāri jāpārbauda un jātīra, uzticot šo darbu speciālistam. Skursteņslaucītāji uzsver – īstais laiks dūmvadu apkopei ir apkures sezonas beigās, taču šis ir pēdējais brīdis, lai sagatavotos jaunajai apkures sezonai: šobrīd uz speciālista vizīti rindā jāgaida apmēram divus mēnešus.

“Tā kā dzīve šobrīd ir ļoti dārga, cilvēki taupīšanas nolūkos vai nezināšanas dēļ iemanās turēt kurtuves durtiņas cieši aizvērtas, lai krāsns ilgāk kurētos un tajā uzkrātos siltums.

Taču tas nozīmē, ka apkures ierīcei nepieplūst skābeklis, kurināmais pilnībā neizdeg, bet gan gruzd, un sāk veidoties kreozots – spīdīga, piķveidīga viela, kas uzbriest un aizķepē dūmejas un skursteņus. Diemžēl kreozots ļoti labi deg, apdraudot visu apkures sistēmu un ēku. Ja, atverot revīzijas lūku, skursteņslaucītājs konstatē, ka skurstenis jau spīd no kreozota, mājas īpašniekam ir jāpērk speciāli ķīmiski līdzekļi, jāizkurina krāsns un jāsauc speciālists vēlreiz, bet, iespējams, nāksies ņemt talkā arī turbobirsti, jo ar parastiem līdzekļiem vienā reizē skursteni iztīrīt nav iespējams.

Tas viss izmaksā daudz dārgāk nekā pareiza krāsns ekspluatācija, turklāt nepareiza kurināšana var beigties ar ugunsgrēku, un tā jau būs ārkārtīgi sāpīga pieredze,” stāsta sertificēta skursteņslaucītāja Līga Ondzule.

Skursteņslaucītāja norāda – dūmvadu apkope jāveic reizi gadā, un retāk to drīkst darīt tikai tad, ja skursteņslaucītājs atļāvis. “Ir cilvēki, kuri kurina krāsnis ļoti prātīgi un pareizi – tikai ar sausu malku, regulāri izsauc skursteņslaucītāju, arī krāsns ir ideāli uzmūrēta, un tur patiešām mēs iztīrām vien saujiņu kvēpu.

Šādos gadījumos ļaujam gadu izlaist, taču tieši šie apdomīgie kurinātāji ir visapzinīgākie un sirdsmiera dēļ tomēr mūs aicina katru gadu. Mūrīša skurstenis noteikti ir jātīra reizi gadā; podiņu krāsni vai apaļo skārda krāsni atsevišķos gadījumos drīkst tīrīt retāk. Bet ir arī tādi objekti, kur vienā reizē skursteņslaucītājs izved divas ķerras sodrēju,” stāsta Līga Ondzule.

Viņa norāda, ka visatbildīgāk jārīkojas tiem namīpašniekiem, kuri savas krāsnis kurina ar bērza malku, jo tā sadegot rada visvairāk sodrēju. Skursteņus vairāk piesārņo arī priedes un egles malka.

Līgas Ondzules pieredzē bijuši gadījumi, kad cilvēki, remontējot māju, aiz nezināšanas aizkrāso revīzijas lūkas un pat nezina, ka tādām ir jābūt divās vietās. Tas nozīmē, ka cilvēks arī nav saucis skursteņslaucītāju, jo speciālists šādas kļūmes laikus pamana, piefiksē un konsultē saimnieku par veicamajām darbībām.

Skursteņslaucītāja iesaka īpašu uzmanību dūmvadu stāvoklim pievērst tiem, kuri iegādājas īpašumu. Pavisam nesen bijis gadījums, kad kāds cilvēks nopircis māju un iepriekšējais saimnieks viņu brīdinājis – šīberi var atvērt tikai ar stellatslēgu, un tas arī īpaši jānofiksē, lai neaizkristu.

Izrādījies, ka no skursteņa dūmejā iebiris ķieģelis un uzkritis uz šībera, to nobloķējot. Šādas problēmas var atrisināt tikai speciālists, un jaunā, nepazīstamā īpašumā jebkurā gadījumā ir jāveic rūpīga dūmvadu pārbaude, lai pārliecinātos par drošību.

Lai skurstenis kalpotu godam, skursteņslaucītāji iesaka:

izvairīties no kurināšanas ar slapju malku un ļaut malkai pilnībā izdegt, lai neveidotos biezi dūmi, no kuriem dūmvadi ātri aizsērē;

cietā kurināmā, piemēram, malkas, kūdras, brikešu vai granulu apkures sistēmas dūmvadu tīrīšanu veikt vismaz reizi gadā, bet vēl labāk – divas reizes gadā: pirms apkures sezonas sākuma līdz 1. novembrim, kā arī vienu reizi aktīvās apkures sezonā no 1. novembra līdz 1. martam;

dūmvada apkopi jeb tīrīšanu uzticēt sertificētiem speciālistiem, taču nereti privātmāju īpašnieki šo pienākumu veic paši. Tas nav aizliegts, tomēr tādā gadījumā jārēķinās, ka tīrīšana jāveic atbilstoši dūmvada veidam.