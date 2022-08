VIDEO. Slaidiņš: Lai Ukraina gūtu uzvaras, nevajag celt “gaisa pilis” ilgtermiņā Ieteikt







NBS kapteinis un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 tiešraidē analizēja stāvokli visos Ukrainas – Krievijas kara frontes sektoros

Krievijas karaspēks Ukrainas austrumos ir daudz aktīvāks – viņiem ir pietiekoši gan dzelžu, gan dzīvā spēka. Daudzi spekulē ar jautājumu, kad beidzot notiks Ukrainas pretuzbrukums, jo krievi nostiprina dienvidus ar mīnulaukiem un veido īpašas nocietinātas līnijas.

Gribas tiešām cerēt, ka ukraiņiem šobrīd ir sagatavošanās faze pirms lielāka uzbrukuma. Lai Ukraina gūtu uzvaras, nepietiek tikai izplatīt pozitīvu informāciju sabiedrībai un nevajag celt “gaisa pilis” ilgtermiņa, jo Krievija vēl ir ļoti spēcīga.

Okupētajos apgabalos izplatās baumas, ka ap 24. augustu sāksies ukraiņu uzbrukums visas frontēs. Krievijas bruņotie spēki gatavi uz to reaģēt, tai Melnajā jūrā ir trīs flotes kuģi ar “Kalibr” raķetēm.

Abas armijas ir nogurušas, tādu kauju tempu uzturēt vairs nespēj. Izskanējusi informācija, ka 64. Motorizētā gvardes brigādē 700 krievu karavīri vairs negrib turpināt dienestu.

Krievijas spēki jau ir pietuvojušies 15 km no Harkivas pilsētas, tā tiek postīta nemitīgās apšaudēs. Dienvidos no Izjumas krievi ir atspiesti pāri upei Severskij–Doņeck, un sāk mīnēt laukus, lai ukraiņi nevarētu izdarīt triecienu no sāniem. Izveido “elles dārzus”. Šeit dominē aviācija un artilērija, jo šis agresora grupējums spēj tikai saistīt ierobežotus ukraiņus spēkus, nevis ieņemt šo lielpilsētu.

Slovjanskas frontē atsists kārtējais krievu pretuzbrukums, fronte ir 30 līdz 40 km no pilsētas. Slovjanska un Kramatorska cietušas no aviācijas uzlidojumiem. Krievi nespēj izsisties caur Solidaru uz Sivirsku, jo ukraiņi tur iemetuši svaigas rezerves un artilēristu papildspēkus. Vienību pilnai nomaiņai gan būtu jānotiek biežāk, nekā reizi trijos mēnešos.

Bahmutas sektorā kaujas notiek visur, arī pilsētciemā Ņujorka ar 6000 iedzīvotājiem, notiek tanku kaujas, fronte ir noturējusies, bet cīņa notiek jau pilsētas nomalēs. Policija un Ukrainas Bruņotie spēki kopīgiem spēkiem cenšas evakuēt civiliedzīvotājus ar bērniem nemitīgās krievu agresora apšaudēs.

Doņeckas sektorā ukraiņi atstājuši Piskus, attīstās krievu uzbrukums pa šoseju M–30. Krievi nav ieguvuši jūtamas taktiskas priekšrocības, bet cenšas virzīties, ir taktiskie panākumi pie Novo–Mihailovkas, kur pārrauta ukraiņu aizsardzība šaurā vietā, ar svaigām 3 līdz 4 bataljonu taktiskām kaujas grupām. Ukraiņiem vēl jāpagūst izvest 1500 līdz 2000 civiliedzīvotāji no Avdijivkas.

Novērotāji no ANO starptautiskās atomenerģijas aģentūras pagaidām netiek ielaisti. Zaporižjes AES ukraiņu darbinieki tiek aizstāti ar krieviem, cenšas pārslēgt 5. un 6. reaktoru, kaujas tehnika un karavīri tomēr brauc laukā no atomelektrostacijas. Ir draudi, ka visi Ukrainas dienvidi cietīs no elektroenerģijas trūkuma. Ukraiņi pat ļaunākajos murgos negribētu redzēt saindētu zemi Zaporižjes apgabalā uz daudziem gadiem kā Černobiļā.

Hersonas sektorā atkal iebliezuši ar HIMARS pa Kahovkas tiltu pie HESa, satiksme tur ir pilnīgi pārtraukta. Turpinās kauju “regbija spēle”, lai ukraiņi pēc iespējas pievirzītos tuvāk Hersonai.

Krimas pussalā aviācijas bāze, kur notikušas eksplozijas, ir pati modernākā, to ieņēma 2014. gadā kā pirmo, bet 2016. gadā atdeva atpakaļ militāriem nolūkiem. Tur ir dislocēti 12 Su–27, 5 Su–30 u.c lidaparāti. To visticamāk paveicis ukraiņu drons – kamikadze. No šī lidlauka līdz tuvākai frontes līnijai ir 260 km, to var aizsniegt tikai ar “Iskander” raķetes prototipu. Nesen notriekts ukraiņu bezpilota lidaparāts pie tilta Kerčā. Tātad nenogremdējamais Krimas pussalas kuģis dabūjis tiešus trāpījumus, drīz dzirdēsim jaunas ziņas par sprādzieniem.

24. augustā sabombardētajā un okupētajā Mariupolē plānojas tiesas prāva Filharmonijas telpās, kur iespējams tiek gatavs trieciens pa ukraiņu gūstek ņiem dzelzs būros.

Sekosim notikumu attīstībai!