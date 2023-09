Šlesers: “Kariņam jau sen bija jāaizvācas prom no Latvijas, viņš ir sačakarējis šo valsti!” Ieteikt







“Kariņa kungam jau sen bija jāaizvācas prom no Latvijas! Jā, bet viņš tagad iet prom nevis no politikas, bet viņš grib ieņemt Dombrovska [Valdis Dombrovskis – red.] Eiropā. Ārlietu ministra amats – tas ir tā kā tramplīns, līdz ar to mēs esam kļuvuši par ķīlnieku Kariņa realizētajai politikai – viņa nespējai,” tā šodien TV24 Speciālizlaidumā par 14.Saeimas sanākšanu uz pirmo sēdi pēc vasaras pārtraukuma uzsvēra 14. Saeimas deputāts Ainārs Šlesers (LPV).

“Tas, ko mēs redzam, viņš ir sačakarējis šo valsti! Pēdējo piecu gadu laikā “Jaunā Vienotība” pie varas jau ir bijusi padsmit gadus, un mēs esam praktiski visās pozīcijās pēdējā vietā. Un tagad tas, ka atkal “Jaunā Vienotība” veido valdību, parāda, ka kaut kas šajā valstī nav kārtībā!” tādu viedokli pauda Šlesers, komentējot pēdējā laika aktualitātes politikā un jaunās valdības veidošanu.

Šlesers pauda cerību, ka tās partijas, kas tagad strādās opozīcijā Saeimā, kas ir bijušas kopā ar Kariņu un ir redzējušas, ka “Kariņš ir nespējnieks”, un, ka “Jaunā Vienotība” ved Latviju uz iznīcību, arī atbalstīs iniciatīvu par 14.Saeimas atlaišanu.

“Jo es uzskatu, ka šī Saeima sevi ir izsmēlusi! Un, protams, viens no galvenajiem argumentiem, kāpēc valdība tiek mainīta – tā ir Stambulas konvensija – vēlme legalizēt viendzimuma partnerattiecības, lai vīrietis vairs nav vīrietis, sieviete nav sieviete, vecāks 1. un vecāks 2., māte vairs nav māte…Un es uzskatu, ka tas ir tas, ko pašreiz tieši Vienotība ar Progresīvajaiem ir vienojušies. Un ZZS maksās šo augsto maksu, jo viņi vienmēr ir bijuši konservatīvi noskaņots spēks, bet tagad viņi pieslienas šiem liberāļiem tikai tāpēc, ka viņi gribēja iekļūt valdībā,” tā TV24 Speciālizlaidumā pie Saeimas uzsvēra 14.Saeimas deputāts Šlesers.

Jau ziņots, ka 14. Saeima šodien, 7.septembrī, sanāca uz pirmo sēdi šī gada rudens sesijā.

Šobrīd turpinās jaunās valdības izveides process, kuru vada Evika Siliņa (JV), kuru premjerministres amatam izvirzījis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Gan publiskajā telpā, gan kuluāros iezīmējušies vairāki iespējamie kandidāti uz Saeimas priekšsēdētāja un ministru amatiem līdz ar valdošās koalīcijas potenciālo nomaiņu. Aizvien drošāk iezīmējas, ka ārlietu ministra amatu ieņemtu pašreizējais Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

