Foto: REUTERS, SCANPIX., LETA

Slimnīcās ievietoti 1200 Covid-19 pacienti Ieteikt







Diennakts laikā Latvijas slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits pieaudzis no 1197 līdz 1200, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā informācija.

No tiem Covid-19 kā pamatdiagnoze noteikta 620 sasirgušajiem. Kopumā aizvadītajā diennaktī stacionēti 184 Covid-19 pacienti, bet no slimnīcām izrakstīti 165.

No visiem stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 549 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 71 – ar smagu slimības gaitu.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā konstatēti 11 425 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par 20 inficētu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

No pagājušajā diennaktī konstatētajiem Covid-19 gadījumiem 4206 pacienti nebija vakcinēti vai vakcinācijas kursu pabeiguši, savukārt 7219 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 24 550 Covid-19 izmeklējumi, un 46,5% no tiem bijuši pozitīvi, kas ir līdz šim augstākais rādītājs.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir pieaudzis no 6976,4 līdz 7019,5 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir vēsturiski augstākais kumulatīvais rādītājs Covid-19 pandēmijas laikā.

Vakar saņemti ziņojumi par 20 mirušajiem, no tiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, trīs – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, pieci – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, septiņi – vecumā no 80 līdz 89 gadiem un četri – vecumā no 90 līdz 99 gadiem. 12 no viņiem bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet astoņi – vakcinēti.

Kopumā līdz šim Latvijā miris 5061 ar Covid-19 inficēts cilvēks.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 545 296 cilvēkiem.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 pēdējās 14 dienās sasirguši 132 894cilvēki, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.