Foto: Edijs Pālens/LETA

Slimnīcas vadītājs: Covid-19 piemaksu atcelšana pēc pandēmijas radīs negatīvu attieksmi darbinieku vidū Ieteikt







Daugavpils reģionālās slimnīcas personālam būs negatīva attieksme pret Covid-19 piemaksu atcelšanu, jo, pieaugot pacientu plūsmai, darbs tikai paātrinās un darba apstākļi pasliktinās, aģentūrai LETA pauda SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes loceklis Grigorijs Semjonovs.

Pēc viņa teiktā, jau ilgu laiku Daugavpils reģionālās slimnīcas darbā nemainās apstākļi saistībā ar epidemioloģisko nosacījumu ievērošanu, taču jaunas grūtības parādās joprojām, piemēram, gadījumos, kad pacientiem Covid-19 nav pamata diagnoze.

Līdz ar to Semjonovs paredz, ka darbinieku dzīvē nekas nemainīsies – pacientiem tik un tā būs jāveic Covid-19 testi, tāpat būs jāievēro iekšējās drošības noteikumi. Arī ar pacientu plūsmas samazināšanos slimnīcas vadītājs tuvākajā laikā nerēķinās.

Semjonova ieskatā, viņa vadītajai iestādei, iespējams, pēc kāda laika būs jāsaskaras ar kolēģu atteikšanos no rotācijas un konkrētām dežūrām.

“Papildus finansējums ir viens no veidiem, kā motivēt kolēģus jeb lieku reizi uzņemt to vēl papildu noslodzi, ņemot vērā, ka mūsdienās arī noslodze nav tā viena slodze vai pusotra. (..) Īpaši slimnīcu vadībai grūtāk būs nodrošināt noslodzi, nodrošināt pilnvērtīgu darbu,” atzina Semjonovs.

Pēc Daugavpils slimnīcas vadītāja domām, īstermiņā Covid-19 piemaksu atcelšana neradīs uzreiz pamanāmas sekas. “Nebūs tā, ka atcels piemaksas un visi [darbinieki] stāvēs rindā pie robežas, lai aizbrauktu,” sacīja Semjonovs.

Tomēr, vērtējot šādas tendences ilgtermiņā, viņš uzskata, ka piemaksu atcelšanai ir iespējas atstāt negatīvas izmaiņas nozarē.

“Neredzu, ka ilgtermiņā pieņemto lēmumu komplekts radītu ļoti pozitīvas izmaiņas un izredzes, īpaši, ja runājam par jaunajiem topošajiem ārstiem, jo viņi ir tas resurss, kas ir jāuzrunā. Tie, kas strādā, tie strādā. Paliek, kas ir entuziasti, kas joprojām strādā, savelkot galus, un ir pieraduši tā strādāt,” sacīja Semjonovs.

Viņaprāt, galvenais jautājums ir, vai esošajos apstākļos un pie pašreizējiem apmaksas kritērijiem pretēji solītajam ikgadējam pielikumam valstij būs iespējams slimnīcu personālu uzrunāt.

Vienlaikus slimnīcas vadītājs norādīja, ka ir jāizvērtē, cik procentus no algas konkrētajā iestādē veido piemaksas. “Ja runa ir par to nodaļu, kas pamatā strādā ar Covid-19 pacientiem, tad tur puse no darba samaksas ir piemaksa,” uzsvēra Semjonovs.

Slimnīcas vadītājs norādīja, ka apzinās – piemaksas, iespējams, tiks atceltas. Tomēr viņš uzsver, ka kolēģi pie esošās darba samaksas jau ir pieradināti un pārejas periods, tās noņemot, būtu smags.

Semjonovs Covid-19 piemaksu atcelšanai piedāvā īstenot risinājumu, ko viņš sauc par kompromisu. “Ja nav iespējams izpildīt dažus gadus atpakaļ solīto 20% [algu] pieaugumu, tad varbūt mēs varētu atstāt to naudu, kas pandēmijas laikā tika atvēlēta veselības aprūpes nozarei tieši atalgojuma fondā un to konvertēt mēneša likmju celšanā un papildus kompensāciju noteikšanā,” sacīja Daugavpils slimnīcas vadītājs.

Viņa vērtējumā, šis ir politiskais lēmums, kas ir atkarīgs no tā, vai veselības aprūpe valstij ir primārā nozare.