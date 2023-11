Foto: Imago/Scanpix/LETA

Sniegs un apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem Ieteikt







Sniega un apledojuma dēļ svētdienas rītā daudzviet Latvijā uz autoceļiem ir apgrūtināta braukšana, aģentūrai LETA pavēstīja VISA “Latvijas valsts ceļi” pārstāvji.

Sniegs un apledojums daudzviet Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 109 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šosejas (A1) visā posmā, uz Vidzemes šosejas (A2) no Rīgas līdz Vangažiem un no Augšlīgatnes līdz Veclaicenei, uz Valmieras šosejas (A3) no Braslas līdz Valkai, uz Rīgas apvedceļa (Baltezers-Saulkalne) (A4) visā posmā, uz Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5) visā posmā, kā arī uz Daugavpils šosejas (A6) no Rīgas līdz Nīcgalei un no Izvaltas līdz Pātarniekiem.

Tāpat uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Bauskas šosejas (A7) visā posmā, uz Jelgavas šosejas (A8) visā posmā, uz Liepājas šosejas (A9) no Rīgas līdz Bikstiem un no Kalvenes līdz Liepājai, uz Ventspils šosejas (A10) visā posmā, uz autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) (A12) visā posmā, uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Grebņevas līdz Špoģiem, uz Rēzeknes apvedceļa (A15) visā posmā un uz valsts reģionālā autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) visā posmā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijas teritorijā.

Autoceļu uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, sākumā strādājot uz galvenās, tad reģionālās un pēc tam uz vietējās nozīmes autoceļiem. Uzturēšanas darbu mērķis ir iespēju robežās uzlabot braukšanas apstākļus.

“Latvijas valsts ceļu” pārstāvji arī atgādina, ka snigšanas laikā sniega kārta veidojas atkārtoti, tāpēc autobraucēji aicināti plānot papildu laiku ceļā. Svarīgi izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iedzīvotāji aicināti informēt “Latvijas valsts ceļus”, zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos.

Svētdien autoceļi Latvijā joprojām būs slideni, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Svētdien gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām nedaudz uzsnigs, un ceļi saglabāsies slideni. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš. Gaisa temperatūra gaidāma -1…-6° grādi.

Rīgā diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš, un gaisa temperatūra gaidāma -2…-3 grādi.