Ar reklāmām Krievija aicina aizstāvēt tēvzemi – kaunina un vilina ar labām algām. Jauna mobilizācija?







Uz jūtām spēlējošs ne viens vien reklāmas rullītis tiek laists Krievijas medijos, aicinot iedzīvotājus doties aizstāvēt tēvzemi, kategoriski kritizējot tos, kas no valsts mobilizācijas dēļ aizbēguši.

“Puikas aizbraukuši, vīrieši palikuši” – šāds moto ir jaunajai brīvprātīgās mobilizācijas akcijai, kuras vārdos neizteiktā doma ir, ka “tas nav vīrietis, kurš nav bijis armijā”, apelējot pie aizbraucēju kauna un mīlestības pret tēvzemi jūtām. Savukārt citā reklāmā, vienkāršākā, animācijā vienkārši skaidri un gaiši uzskaita labumus, ko dos iešana armijā, tajā skaitā regulāru un garantētu algu.







Krievi pamet valsti

Sociālajos tīklos komentētāji dusmīgi izsakās par to, ka jaunie cilvēki iet bojā Ukrainā, pat nezinot, kāda mērķa vārdā. Tikmēr jau arvien aktīvāk sāk virmot runas par jaunu mobilizācijas vilni, kas pavisam drīz ir gaidāms Krievijā.

Krievijas diktators Vladimirs Putins trešdien paziņojis, ka uz Ukrainu nosūtīti 150 000 no septembrī mobilizētajiem vīriem. No 300 000 mobilizēto kaujaslaukā atrodas 150 000, televīzijā pārraidītās tā dēvētās cilvēktiesību padomes sēdes laikā pavēstīja Putins. Viņš piebilda, ka 77 000 no viņiem ieskaitīti kaujas vienībās.



































