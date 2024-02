Apledojums un slideni ceļi Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Otrdien Latvijā gaidāms lietus un atkala, vietām – galvenokārt Ziemeļvidzemē – arī snigs, prognozē sinoptiķi.

Valsts ziemeļaustrumu daļā zem ledus un sniega svara var liekties un lūzt koki, iespējama arī vadu pārtrūkšana. Debesis būs apmākušās, vietām saglabāsies dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš, Kurzemē iegriezīsies dienvidrietumu vējš.

Maksimālā gaisa temperatūra būs -1..+3 grādi. Braukšanas apstākļi uz lielajiem ceļiem dienā uzlabosies, bet vakarā no jauna pasliktināsies.

Rīgā otrdien saglabāsies apmācies un lietains laiks, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +3 grādiem.

Laikapstākļus nosaka izzūdošs ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1002 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1011 hektopaskāliem Alūksnē; gaidāma spiediena paaugstināšanās.

Šorīt atkalas un apledojuma dēļ ir ļoti sarežģīti braukšanas apstākļi daudzviet Latvijā, īpaši Vidzemē un Latgalē, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Uz reģionālajiem autoceļiem Limbažu, Madonas un Gulbenes apkārtnēs, kā arī vietējie ceļi Valkas, Talsu, Gulbenes un Dobeles apkārtnēs braukšana ir ļoti apgrūtināta, savukārt apgrūtināta braukšana uz reģionālajiem ceļiem ir Rīgas, Ventspils, Kuldīgas, Tukuma, Talsu, Dobeles, Valmieras, Cēsu, Valkas, Balvu, Ogres, Aizkraukles, Jēkabpils, Alūksnes, Rēzeknes, Preiļu, Ludzas, Krāslavas un Daugavpils apkārtnē.

Minēto apstākļu dēļ iedzīvotāji aicināti plānot papildu laiku ceļā, kā arī izvērtēt braucienu nepieciešamību. Šorīt uz ceļiem strādā 108 ziemas tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1), Vidzemes šosejas (A2), Valmieras šosejas (A3), Rīgas apvedceļa (Baltezers-Saulkalne) (A4), Daugavpils šosejas (A6) no Rīgas līdz Nīcgalei, Ventspils šosejas (A10) no Strazdes līdz Ventspilij, Rēzeknes šosejas (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Grebņevas līdz Spoģiem, Rēzeknes apvedceļa (A15) un autoceļa Tīnūži-Koknese (P80).

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.

Februāra pirmās dekādes vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija -1,6 grādi, kas ir 2,2 grādus virs normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.

Zemākā gaisa temperatūra bija -17,6 grādi 10.februārī Alūksnē, bet maksimālā gaisa temperatūra bija +8,2 grādi 3.februārī Mērsragā.

Vidējais nokrišņu daudzums bija 16,7 milimetri jeb 120% no normas. Visvairāk nokrišņu – 34 milimetri – bija Rucavā, bet vismazāk lija un sniga Ainažos, kur reģistrēti pieci milimetri nokrišņu.

Lielā daļā valsts mēnesis sākās bez sniega segas, bet 7. un 8.februārī daudz sniga, valsts lielāko daļu pārklāja 5-25 centimetrus bieza sniega kārta.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums februāra pirmajā dekādē bija 84% – no 80% Kolkā, Mērsragā un Rīgā līdz 89% Saldū. Stiprākās vēja brāzmas – 24,4 metri sekundē – tika novērotas 1.februārī Ventspilī.